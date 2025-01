Ostrzeżenia IMGW obowiązują od sobotniego wieczora do godz. 8:00 w niedzielę.

Przez cały weekend towarzyszyć nam będzie zimowa aura. Według synoptyków opady śniegu będą do sobotniego wieczora zanikać.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na północy duże. W północnej części kraju synoptyk zapowiedziała też miejscowe, słabe opady śniegu. "Noc będzie chłodna" - oceniła ekspertka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

Mroźna noc z soboty na niedzielę

Temperatura wyniesie od minus 15 st. C w Kotlinach Karpackich, przez minus 10 st. C na południowym wschodzie i minus 7 st. C na wschodzie, do minus 1 st. C na krańcach zachodnich. Temperatura dodatnia pojawi się tylko nad morzem - tam 1 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy kraju umiarkowany, a nad morzem silny.

W niedzielę utrzyma się zimowa aura. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek nad Polską pojawi się ciepły front atmosferyczny, który przyniesie całkowite zachmurzenie.

Nad Polską wschodnią przemieszczać się będzie strefa opadów śniegu, które przekształcą się w opady deszczu ze śniegiem i deszczu.

"Przeważnie na całym obszarze kraju będzie ślisko" - podkreśliła ekspertka IMGW. Temperatura wyniesie minus 5 st. C na wschodzie, minus 2 st. C w centrum i 2 st. C w południowo-zachodniej części kraju.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silny i porywisty. Najsilniejszych porywów należy spodziewać się nad morzem - osiągną tam prędkość do 55 km/h.

Od poniedziałku nadejdzie ocieplenie. W niektórych regionach na termometrach pojawi się nawet plus 10-12 stopni.