12 banków, w tym banki spółdzielcze, deklaruje wprowadzenie "bezpiecznego kredytu 2 procent" - przekazała Katarzyna Fortuna z Banku Gospodarstwa Krajowego. Doprecyzowała, że 7 banków zgłosiło gotowość obsługi produktu od 3 lipca, a pięć kolejnych chce go wprowadzić w późniejszym terminie.

1 lipca wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt 2 proc." z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa. Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Katarzyna Fortuna, menedżer w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych BGK poinformowała PAP, że obecnie 12 banków, w tym banki spółdzielcze, deklaruje wprowadzenie "bezpiecznego kredytu 2 proc.". Siedem banków kredytujących deklaruje gotowość obsługi "bezpiecznego kredytu 2 proc." od 3 lipca. Pięć kolejnych banków planuje wprowadzenie rozwiązania w późniejszym terminie.

Dodała, że listę banków kredytujących, które podpiszą z BGK umowy dotyczące obsługi programu, zostanie opublikowana po ich podpisaniu na stronie internetowej www.bgk.pl.

Wspólnie wzory dokumentów

We współpracy ze Związkiem Banków Polskich oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii od marca prowadziliśmy uzgodnienia z 21 bankami kredytującymi. Wspólnie wypracowaliśmy wzory dokumentów oraz ujednolicone dobre praktyki obsługi programu, które ZBP może przekazać kolejnym zainteresowanym bankom - powiedziała Fortuna.

Nie tylko kredyt, będą także konta mieszkaniowe

Równolegle do uzgodnień ws. "bezpiecznego kredytu 2 proc." BGK prowadził we współpracy z ZBP i MRiT rozmowy z bankami kredytującymi także w sprawie kont mieszkaniowych.

Na chwilę obecną banki skupiają się przede wszystkim na wdrożeniu "bezpiecznego kredytu 2 proc.", w dalszej kolejności będą wdrażały konto mieszkaniowe. Dwa banki deklarują wprowadzenie do oferty konta mieszkaniowego w lipcu. Rozmawiamy z kolejnymi bankami. Informacje na temat banków, z którymi podpiszemy umowy dotyczące obsługi kont mieszkaniowych w programie Pierwsze mieszkanie zamieścimy na stronie internetowej banku po podpisaniu umów - oznajmiła przedstawicielka BGK.



Banki, które podpiszą z BGK umowy ws. obsługi bezpiecznego kredytu 2 proc. będą mogły udzielać kredytów w programie od początku lipca. Zgodnie z ustawą banki (z wyłączeniem banków hipotecznych), aby móc nadal udzielać kredytów w programie po 1 marca 2024 roku, mają obowiązek najpóźniej do tej daty wdrożyć także konta mieszkaniowe - dodała.

Na pytanie, czy banki będą oferować "kredyty 2 proc." w oparciu o WIBOR czy WIRON, Fortuna odpowiedziała, że obecna oferta kredytów hipotecznych jest kształtowana w oparciu o WIBOR.

Banki procesują proces dostosowawczy do zmiany stawek referencyjnych, zastępujących WIBOR stawkami WIRON. Banki kredytujące same będą mogły określić wybór stawki bazowej dla bezpiecznego kredytu 2 proc., BGK nie ma umocowania ustawowego do narzucania jej bankom kredytującym w umowie współpracy - wskazała Katarzyna Fortuna.



Dyżur ekspertów

W piątek o szczegółach rządowego programu "bezpieczny kredyt 2 procent" będziecie mogli wysłuchać w Faktach RMF FM, w internetowym radiu RMF24 oraz przeczytać w naszym serwisie RMF24.pl.

Będziecie także mogli dopytać o warunki, kryteria przyznania kredytu ekspertów z banku Pekao SA. Dyżur specjalistów trwać będzie od godz. 10-14.

Dzwońcie: 12 200 00 01

Piszcie: fakty@rmf.fm

