"Mamy już w zasadzie zbudowaną siatkę dostępności udzielania kredytów dla rządowego programu "bezpieczny kredyt" - poinformował w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w Rozmowie w południe RMF FM. Dodał, że do programu zgłosiło się siedem banków.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP/EPA

Minister podkreślił, że program wystartuje 1 lipca tego roku.

Dzisiaj już mamy siedem banków, które deklarują udział, to jest ponad 2 tys. placówek, co powoduje, że na powiat mamy kilkanaście placówek, w których będzie można starać się o ten kredyt. (...) Po drugie są jeszcze pośrednicy, więc mamy już w zasadzie zbudowaną siatkę dostępności do tych kredytów - powiedział Waldemar Buda.



Dodał, że po ostatnim wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nieplanowane jest ustawowe uregulowanie kwestii frankowych kredytów mieszkaniowych.

Co zakłada program "bezpieczny kredyt"?

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza "bezpieczny kredyt 2 proc." z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa. Ponadto ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich; przewiduje też rekompensaty dla przedsiębiorców w związku z zawieszeniem ruchu na przejściach granicznych.



Zgodnie z ustawą, "bezpieczny kredyt" z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia. Jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.



Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.



Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). "Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.



Przepisy dotyczące bezpiecznego kredytu i konta mieszkaniowego mają wejść w życie 1 lipca.