"Rok 2025 będzie rokiem przełomu" – powiedział w czwartek premier Donald Tusk. Polityk wziął udział w konferencji prasowej poświęconej rozpoczęciu morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Zdaniem szefa rządu przełom odnotujemy w rodzimej gospodarce, bezpieczeństwie i konkurencyjności państwa.

Premier Donald Tusk podczas uroczystości rozpoczęcia budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 / Radek Pietruszka / PAP

To jest bardzo dobry moment, bardzo dobre miejsce, bardzo dobra okoliczność, żeby dzisiaj z takim pełnym przekonaniem, z wielką dumą i satysfakcją ogłosić, że rok 2025 będzie rokiem przełomu. Rokiem przełomu w polskiej gospodarce, rokiem przełomu, jeśli chodzi o konkurencyjność polskiej gospodarki, rokiem przełomu, jeśli chodzi o realne, prawdziwe, potężne, wielkie inwestycje w nasze bezpieczeństwo i w naszą konkurencyjność - powiedział w czwartek premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej poświęconej rozpoczęciu morskiej farmy wiatrowej Baltica 2.

Dodał, że "energia to coś, co musi nam zagwarantować bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiej gospodarki".

Baltica 2 to projekt morskiej farmy wiatrowej o mocy około 1,5 GW. Będzie to jedna z największych farm wiatrowych na świecie. Inwestycja realizowana jest przez Polską Grupę Energetyczną i Ørsted - duńską firmę specjalizującą się w morskiej energetyce wiatrowej, której większościowym udziałowcem jest duński skarb państwa.

Farma obejmie obszar około 190 km kw. zlokalizowany 40 km od polskiego wybrzeża, pomiędzy Ustką a Choczewem; będzie wyposażona w 107 turbin o mocy 14 MW każda. Wartość projektu to ok. 30 mld zł, z czego zaangażowanie Polski (PGE) to ok. 15 mld zł; ok. 6 mld zł pochodzi ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Eksploatacja farmy wiatrowej ma się rozpocząć w 2027 roku.

Do 2040 r. myślimy o 18 gigawatach z wiatru. To tak, jakbyśmy z wiatru wyprodukowali tyle prądu, ile cztery elektrownie jądrowe, z tych dwóch, które planujemy w Polsce - powiedział na konferencji premier Tusk, zapowiadając chęć przeprowadzenia kolejnych inwestycji w zieloną energię.

Oddalenie farmy o ok. 40 km od linii brzegowej oznacza, że wiatraki nie będą widoczne z polskich plaż.