Szukali swojego miejsca w Australii

Po przeprowadzce ze Szkocji do Australii w 1963 roku, rodzina Youngów przez dwa lata szukała swojego miejsca w Australii.

Wreszcie w 1965 roku osiedliła się w Burwood, dzielnicy Sydney - to tam dorastały przyszłe gwiazdy rocka.

W 2013 roku dom przy Burleigh Street 4 został wpisany do rejestru The National Trust Register of Historic Houses.

To jednak nie uchroniło go przed rozbiórką. Pod koniec ubiegłego roku należący niegdyś do rodziny Youngów dom został zburzony. Rozbiórki dokonała lokalna firma budowlana Burwood Square Pty Ltd, która kupiła również sąsiednią nieruchomość z zamiarem przeznaczenia tego terenu pod zabudowę mieszkaniową.