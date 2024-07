Cytowany w mediach dyrektor ekipy ratunkowej z Kanadyjskiego Instytutu Wielorybów Mackie Greene, który jest doświadczonym, jak to określały media, "odplątywaczem", podkreślał po udanym zakończeniu akcji ratunkowej, że "nie ma innego takiego doświadczenia i to jest właśnie część przyczyn, dla których robimy to, co robimy".

Greene wyjaśniał, że kiedy półtoraroczną samicę zauważono po raz pierwszy, była zaplątana w sieci i liny tak, że krępowały prawie całe ciało zwierzęcia, które w tym okresie swojego życia szybko rośnie. Ratownicy podpłynęli do zwierzęcia niewielką łodzią, z jej pokładu mogli dosięgnąć wieloryba długimi specjalnymi tyczkami - wyjaśniał mediom Greene. Ministerstwo rybołówstwa i oceanów informowało we wtorek, że młodą samicę walenia zauważono po raz pierwszy 22 czerwca br. u wybrzeży Nowego Brunszwiku i w kilku próbach ratownikom udało się usunąć część sieci, udało się też przyczepić znacznik pozwalający śledzić zwierzę. Media podawały, że zauważona samica wieloryba to prawdopodobnie jedna z córek 35-letniej samicy o imieniu War. Naukowcy oceniają całą populację waleni na 360 zwierząt.

