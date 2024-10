Blisko 1,5 mln dolarów - tyle zapłacił nabywca repliki żelaznego tronu - symbolu władzy i walki - z popularnego serialu "Gra o tron". Rekwizyt został sprzedany na aukcji w Dallas. "Po zakończeniu tej licytacji na sali rozległy się gromkie brawa" - przekazał dom aukcyjny Heritage Auctions.

Serialowy tron / Carlos Lemos / PAP/EPA

Serialowy rekwizyt znalazł się pośród 900 przedmiotów wystawionych na aukcji "Game of Thrones: The Auction". Replika żelaznego tronu okazała się najbardziej łakomym kąskiem, o który licytujący walczyli przez dobre sześć minut - poinformował w komunikacie dom aukcyjny. Ostatecznie serialową pamiątkę sprzedano za 1,49 mln dolarów, czyli ponad 5,8 mln zł.

"To niezwykłe skarby stworzone przez nagrodzonych Emmy projektantów kostiumów i twórców rekwizytów, którzy pracowali niestrudzenie, aby przenieść na mały ekran wspaniałe powieści George'a R. R. Martina. Ludzie chcieli posiąść kawałek magii "Gry o tron", a my jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy być częścią tego, co projektantka Michele Clapton nazywa życiem pozagrobowym kostiumów i rekwizytów" - przekazał w komunikacie prasowym Joe Maddalena, wiceprezes domu aukcyjnego.