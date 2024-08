Władze japońskiej miejscowości Fujikawaguchiko zdecydowały się usunąć "na próbę" ogromną siatkę zamontowaną w jednym z najbardziej popularnych miejsc fotografowania najwyższej góry Japonii, Fudżi. Decyzję o montażu siatki podjęto 3 miesiące temu, by odstraszyć niesfornych turystów - poinformowała we wtorek agencja AFP.

W maju w jednym z najbardziej popularnych miejsc fotografowania najwyższej góry Japonii zamontowano ogromną siatkę / KAZUHIRO NOGI/AFP/East News /

Parking przed jednym ze sklepów spożywczych w miejscowości Fujikawaguchiko w prefekturze Yamanashi był jednym z najbardziej popularnych miejsc do fotografowania świętej góry Japończyków.

Jednak lokalne władze, na wniosek mieszkańców zirytowanych zachowaniem śmiecących i parkujących gdzie popadnie turystów, zamontowały 21 maja zasłonę z gęstej siatki o wymiarach 2,5 na 20 metrów z nadzieją, że to rozwiąże problem. Zaledwie kilka dni później w siatce pojawiły się pierwsze dziury.

Jak informuje agencja AFP, zasłona została usunięta ze względów bezpieczeństwa 15 sierpnia w związku z nadciągającym tajfunem, a kiedy wiatr ucichł, zdecydowano, aby jej nie umieszczać ponownie.



Chcieliśmy zobaczyć, co się stanie - powiedział AFP urzędnik miejski.



Wciąż przychodzą tu ludzie. Ale nie widzimy już wielu osób, które nagle wbiegają na jezdnię, by przejść na drugą stronę - powiedział, zaznaczając, że to, czy zasłona znowu zostanie ustawiona, zależy od zachowania turystów.