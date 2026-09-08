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Oto najbardziej kolorowe budynki na świecie. Architektura jak z bajki

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (12:34)

Kolor od wieków inspiruje architektów do tworzenia niezwykłych dzieł. Od starożytnych świątyń po nowoczesne biblioteki – barwa staje się nie tylko ozdobą, ale i kluczowym elementem. Oto osiem najbardziej kolorowych budynków na świecie, które udowadniają, że architektura może być prawdziwą feerią barw.

Oto najbardziej kolorowe budynki na świecie. Architektura jak z bajki
Świątynia Sri Ranganatha Swamy w Indiach /Shutterstock
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Kolor w architekturze. Od jaskiń po współczesność

Wykorzystanie koloru w architekturze sięga zamierzchłych czasów. Już pierwotni ludzie ozdabiali ściany jaskiń pigmentami, tworząc pierwsze dzieła sztuki.

Z biegiem wieków barwa stała się nieodłącznym elementem świątyń starożytnego Egiptu i Grecji, a także rzymskich budowli z wielokolorowego marmuru. W średniowieczu kolor dominował w witrażach kościołów, a renesansowe freski zachwycały bogactwem odcieni.

Współczesna architektura kontynuuje tę tradycję, wykorzystując kolor jako narzędzie do wywoływania emocji i podkreślania charakteru budynków. Telewizja BBC opisała osiem zachwycających budynków na podstawie książki „Chromatic Architecture – the Craft of Colour in Design” Adama Nathaniela Furmana i Kate Mazade.

Świątynia Sri Ranganatha Swamy. Eksplozja barw

W Indiach, w stanie Tamil Nadu, znajduje się jeden z największych kompleksów sakralnych na świecie – świątynia Sri Ranganatha Swamy. Jej budowa trwała przez wiele stuleci, a efekt zachwyca rozmachem i bogactwem kolorów.

 

21 monumentalnych „bram” zdobią rzeźby pokryte intensywnymi pigmentami. Kolor w tej świątyni nie pełni jedynie funkcji dekoracyjnej – ma za zadanie przenieść odwiedzających w sferę duchowego uniesienia i zachwytu, wyrywając ich z codzienności.

Palau de la Música Catalana: Muzyka i barwa w jednym

W sercu Barcelony znajduje się prawdziwa perła architektury – Palau de la Música Catalana. Ta sala koncertowa z początku XX wieku jest symbolem katalońskiej tożsamości i kultury.

 

Fasada oraz wnętrza budynku pulsują kolorami, a bogate zdobienia i mozaiki sprawiają, że każdy element wydaje się żyć własnym życiem. Połączenie stylów i motywów orientalnych tworzy niepowtarzalną, bajkową atmosferę.

Guardian Building – art deco w pełnej krasie

Detroit może poszczycić się jednym z najważniejszych wieżowców w stylu art deco na świecie – Guardian Building. Wzniesiony w 1929 roku biurowiec, zwany „katedrą finansów”, zachwyca nie tylko formą, ale i kolorystyką.

 

Zewnętrzne ściany pokrywa prawie dwa miliony cegieł w odcieniach koloru pomarańczowego, a wnętrze zdobią sklepienia z barwną mozaiką. Budynek jest nie tylko świadectwem bogactwa epoki, ale także radosnym manifestem optymizmu i kreatywności.

De Bijenkorf w Eindhoven. Modernistyczna mozaika

Holenderski dom towarowy De Bijenkorf to przykład, jak nowoczesna architektura może czerpać inspirację z natury. Włoski architekt Gio Ponti stworzył fasadę, która miała w założeniu przypominać pola widziane z lotu ptaka.

 

Płytki w kolorze szmaragdowym i geometryczne wzory zamieniają masywny gmach w prawdziwe dzieło sztuki. To dowód na to, że nawet funkcjonalne budynki mogą zachwycać formą i barwą.

Reversible Destiny Lofts: Eksperyment zmysłów w Tokio

W Tokio powstał jeden z najbardziej nietuzinkowych kompleksów mieszkalnych na świecie – Reversible Destiny Lofts. Zaprojektowane przez Shusaku Arakawę i Madeline Gins budynki to futurystyczny kolaż intensywnych kolorów i nietypowych kształtów.

 

Cylindry i kule mają pobudzać zmysły mieszkańców i wyrywać ich z rutyny. Według twórców tak zaprojektowane otoczenie może pozytywnie wpływać na długość i jakość życia.

Przemysł w kolorowej odsłonie, czyli spalarnia Maishima

W Osace znajduje się spalarnia odpadów, która na pierwszy rzut oka przypomina bajkowy zamek. Austriacki artysta Friedensreich Hundertwasser nadał przemysłowemu obiektowi formę pełną barw i fantazji.

 

Żółte, czerwone i turkusowe pasy, zaokrąglone kształty i kolorowe detale sprawiają, że budynek wyróżnia się na tle miejskiego krajobrazu. To dowód na to, że nawet infrastruktura przemysłowa może być atrakcyjna wizualnie i inspirować do refleksji nad rolą koloru w przestrzeni publicznej.

Biblioteka Centralna w Leganés

Na przedmieściach Madrytu powstała biblioteka, która z daleka przyciąga wzrok pastelową fasadą. Wielkoformatowe ceramiczne płytki oplatają zaokrąglone ściany, tworząc wizualną metaforę bogactwa zgromadzonych książek.

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Croydon Colonnade: Porcelanowa brama do miasta

W londyńskim Croydon powstała niezwykła kolumnada, która zamienia codzienną przestrzeń dla pieszych w prawdziwe święto barw. Pokryte tysiącami porcelanowych płytek kolumny i ściany przechodzą od głębokiego błękitu do kremowej bieli, nawiązując do tradycji ceramicznych dekoracji z różnych epok.

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Wszystkie te budynki to nie tylko przykłady mistrzowskiego wykorzystania koloru w architekturze, ale także inspiracja do odważniejszego sięgania po barwy w projektowaniu przestrzeni. Każdy z nich udowadnia, że kolor to nie tylko dekoracja – to kluczowy komponent, który potrafi wzbudzać emocje, podkreślać atmosferę miejsca i przenosić nas w świat wyobraźni.

Źródło: bbc.com


Tagi: nieruchomości
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