Raj nie z tej ziemi. To najcichsza wyspa świata

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To raj na ziemi dla tych, którzy marzą o ucieczce od zgiełku, hałasu i tłumów. Najnowszy ranking "Unspoilt Index”, przygotowany przez portal BookRetreats.com, wyłonił najcichszą wyspę na świecie. Zwycięzcą została nowozelandzka Wyspa Stewart, która zdeklasowała konkurencję z Grecji i Brazylii.

Stewart Island to trzecia co do wielkości, a zarazem najsłabiej zaludniona wyspa Nowej Zelandii. Mieszka tu zaledwie 500 osób, a aż 85 procent powierzchni wyspy zajmuje Park Narodowy Rakiura – najmłodszy park narodowy w kraju, utworzony w 2002 roku.

Wyspa zachwyca dziką przyrodą, gęstymi lasami, malowniczymi klifami i piaszczystymi zatokami. To miejsce, gdzie natura gra pierwsze skrzypce, a cisza jest wręcz namacalna.

Ranking, który wyłania prawdziwe perełki

W badaniu „Unspoilt Index” analizowano aż 100 wysp z całego świata. Pod uwagę brano takie kryteria, jak zagęszczenie ruchu, poziom zanieczyszczenia hałasem oraz stopień nienaruszenia przyrody.

Stewart Island okazała się bezkonkurencyjna, oferując odwiedzającym nie tylko spokój, ale i niezapomniane widoki.

Grecka Anafi i brazylijska Ilha Grande – również na podium

Drugie miejsce w rankingu zajęła grecka wyspa Anafi należąca do archipelagu Cyklad. To niewielki, górzysty zakątek położony nieco ponad godzinę promem od popularnej Santorini. Anafi liczy mniej niż 300 mieszkańców i słynie z dziewiczych plaż Klisidi oraz Raukounas, gdzie nawet w szczycie sezonu można znaleźć odrobinę spokoju.

Na trzecim miejscu uplasowała się brazylijska Ilha Grande. Ta wyspa, choć leży w stanie Rio de Janeiro, oferuje zupełnie inny rytm życia niż tętniąca życiem metropolia. Gęste lasy tropikalne, jaskinie, strumienie i całkowity zakaz ruchu prywatnych samochodów sprawiają, że to prawdziwy raj dla miłośników ciszy i natury.