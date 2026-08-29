Superman na strychu. Niewiarygodna historia najdroższego komiksu na świecie

RMF24

To historia jak z filmu. Trzech braci podczas świątecznych porządków odkryło na strychu domu zmarłej matki zapomniane pudełko. W środku znaleźli najcenniejszy komiks w historii. Superman #1 z 1939 roku, zachowany w niemal idealnym stanie, pobił światowy rekord i na ubiegłorocznej aukcji osiągnął zawrotną cenę 9,12 mln dolarów (33,6 mln zł).

Trzech braci, którzy w 2024 roku po śmierci matki porządkowali rodzinny dom w San Francisco, nie spodziewali się, że wśród starych gazet i pajęczyn znajdą prawdziwy skarb. Pod stertą pożółkłych papierów odkryli kartonowe pudło, a w nim, między wycinkami z gazet, sześć komiksów – w tym legendarny Superman #1 z czerwca 1939 roku.

Jak wspomina jeden z braci, przez lata pudełko pozostawało zapomniane w głębi strychu.

Z biegiem lat życie przyniosło serię strat i zmian. Codzienne obowiązki wysunęły się na pierwszy plan, a pudełko z komiksami, kiedyś z troską odłożone, zostało zapomniane – mówił w komunikacie prasowym.

Skarb z czasów Wielkiego Kryzysu

Historia tego komiksu sięga czasów, gdy matka braci wraz ze swoim bratem kupowali komiksy w latach 30. XX wieku. Kolorowe zeszyty z historiami superbohaterów, były dla nich namiastką marzeń i ucieczką od trudnej rzeczywistości Wielkiego Kryzysu oraz nadciągającej II wojny światowej. Przez dekady komiksy przetrwały w doskonałym stanie – głównie dzięki chłodnemu klimatowi północnej Kalifornii, który, jak podkreśla Lon Allen, wiceprezes Heritage Auctions, „uratował je przed zniszczeniem”.

Gdyby leżały na strychu w Teksasie, wszystkie byłyby zniszczone – wyjaśnił Allen.

Superman #1 – legenda popkultury

Superman #1 to prawdziwa perła wśród komiksów. To właśnie w tym numerze po raz pierwszy pojawiły się samodzielne przygody Człowieka ze Stali, który na stałe wpisał się w historię popkultury. Wydawca zachęcał dzieci, by wycinały tylną okładkę z wizerunkiem Supermana i wieszały ją jako plakat – dlatego dziś tak trudno znaleźć egzemplarze w dobrym stanie.

Dodatkowo, podczas II wojny światowej tysiące komiksów zniszczono w ramach zbiórek makulatury. Dlatego zachowane egzemplarze są dziś na wagę złota.

Rekordowa aukcja i ocena stanu

Po kilku miesiącach od odkrycia bracia skontaktowali się z domem aukcyjnym Heritage Auctions z Teksasu. Allen osobiście przyjechał do San Francisco, by obejrzeć znalezisko. Komiks został poddany ocenie przez niezależną firmę CGC, która przyznała mu aż 9,0 punktów w 10-stopniowej skali – to najwyżej oceniony zachowany egzemplarz tego numeru na świecie.

Warto dodać, że to jeden z zaledwie siedmiu znanych egzemplarzy „Superman No. 1” z oceną co najmniej 6,0. Nic więc dziwnego, że na aukcji osiągnął zawrotną cenę 9,12 mln dolarów, czyli 33,6 mln złotych, bijąc poprzedni rekord o 3 mln dolarów. Co ciekawe, matka braci zakupiła go za 10 centów.

Superman bije rekordy

Dotychczasowy rekord należał do Action Comics nr 1 z 1938 roku, w którym Superman pojawił się po raz pierwszy. W 2024 roku ten komiks sprzedano za 6 mln dolarów. Później Superman #1 z 1939 roku stał się najdroższym komiksem w historii, a dom aukcyjny Heritage Auctions nazwał go „szczytem kolekcjonerstwa komiksowego”.