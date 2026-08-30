Najwyższa huśtawka w Europie. Nowa atrakcja we Włoszech

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Włoski region Basilicata zyskał właśnie nową, spektakularną atrakcję turystyczną. W miejscowości Baragiano, nieopodal Potenzy, oficjalnie uruchomiono „Lot Ikara” – gigantyczną huśtawkę, która została uznana za najwyższą tego typu instalację w Europie. Lokalni włodarze liczą, że to właśnie ona przyciągnie do regionu tłumy turystów spragnionych niecodziennych wrażeń i niezapomnianych widoków.

Panorama jak z bajki

Huśtawka została zainstalowana w punkcie widokowym na stromym zboczu, oferując zapierające dech w piersiach panoramy doliny Valle del Marmo Platano. To miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na walory krajobrazowe, ale również na bogatą historię i kulturę regionu.

Sama nazwa doliny nawiązuje do charakterystycznych wapiennych skał, przypominających marmur, oraz do przepływającej przez nią rzeki Platano.

Atrakcja dla każdego – bezpieczeństwo przede wszystkim

„Lot Ikara” to nie tylko imponująca konstrukcja o wysokości 20 metrów, ale także atrakcja dostępna dla szerokiego grona odwiedzających.

Huśtawka oferuje trzy poziomy startu: 5 metrów – dla dzieci od 8. roku życia, 10 metrów oraz aż 18 metrów dla najbardziej odważnych. Każdy uczestnik jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa i kask, a osoby decydujące się na najwyższy poziom huśtania znajdują się ponad 100 metrów nad dnem doliny.

Nowy magnes dla turystów

Władze Baragiano podkreślają, że celem inwestycji jest nie tylko zwiększenie liczby odwiedzających, ale również zachęcenie turystów do dłuższego pobytu w regionie.

Nie chcemy po prostu zwiększyć liczby odwiedzających nas turystów, ale także sprawić, by spędzali w naszych stronach więcej czasu – mówi burmistrz Giuseppe Galizia.

Co jeszcze czeka na odwiedzających?

Baragiano to nie tylko nowoczesna huśtawka. Miłośnicy historii mogą odwiedzić lokalny park archeologiczny, a amatorzy przyrody – wybrać się na piesze wędrówki po okolicznych wzgórzach.

„Lot Ikara” ma szansę stać się symbolem regionu i jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w południowych Włoszech.