Uchwalając ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej posłowie pobili dziś wszystkie rekordy - od wniesienia projektu do Sejmu do skierowania go do Senatu minęły zaledwie cztery godziny. Prześledzenie wcześniejszych faz powstawania superszybkiego projektu ujawnia, że rządowy projekt powstał wczoraj po południu, a ministrowie mieli na uwagi czas tylko do godz. 22:00.

