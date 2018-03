​Szlachetna Paczka nie skończyła się na Bożym Narodzeniu. Akcja wciąż szuka wolontariuszy do pomagania najbiedniejszym. Teraz najbardziej potrzebni są lekarze i fizjoterapeuci.

Potrzebni są medycy różnych specjalizacji: alergolodzy, kardiolodzy, diabetolodzy oraz właśnie fizjoterapeuci. Lekarze-wolontariusze, którzy mogliby spotkać się z rodziną w potrzebie. Pomóc jej osobiście lub po prostu dobrze pokierować. Zgłaszać można się przez stronę akcji - na stronie www.szlachetnapaczka.pl jest zakładka "Paczka lekarzy".

My jako wolontariusze i koordynatorzy spotykamy się z tymi rodzinami, staramy się wybrać taką, która pomocy potrzebowałaby najbardziej i taką, której lekarz byłby w stanie coś zaoferować. Chodzi nam o to, żeby rodzina zobaczyła, że ktoś się nimi interesuje, że paczka na Święta to nie koniec - mówi Justyna Brodzińska, koordynatorka Szlachetnej Paczki ze Szczecina.



Na pomoc czekają różne rodziny. Są takie, gdzie są dzieci niepełnosprawne. Fizjoterapeuta mógłby nauczyć takich rodziców jak ćwiczyć z dzieckiem w domu. Te rodziny często wstydzą się wyjść na ulicę i poprosić o taką pomoc. Są to też często osoby starsze, które nie mają dzieci. Ciężko im czasem dojść do przychodni, albo nie wiedzą jakie badania mają wykonać. Tu jest bardzo szerokie pole do działania - dodaje Justyna Brodzińskia.



Szlachetna Paczka, oprócz akcji przekazywania darów potrzebującym przed świętami Bożego Narodzenia, organizuje też np. Akademię Przyszłości, w ramach której wolontariusze pomagają dzieciom z trudnych rodzin w nauce.

(ph)