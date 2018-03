Narodowy pokaz i aukcja Pride of Poland nadal w Janowie Podlaskim. "Nic się nie zmieniło, uważam, że to jest absolutnie oficjalne" - mówi RMF FM Sławomir Pietrzak, prezes stadniny w Janowie Podlaskim. "Rozdzielanie tych dwóch rzeczy - pokazu i aukcji - uważam za fatalny pomysł" - dodaje prezes Janowa.

Według Stanisława Pietrzaka nie wpłynęły żadne oficjalne informacje, które by potwierdzałyby, że ma być inaczej; że narodowy pokaz i aukcja Pride of Poland zostaną rozdzielone. Obie imprezy mają się odbyć w Janowie Podlaskim.



Zgłosiliśmy do ECAHO (European Conference of Arab Horse Organizations) Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego aplikację. Zostało to zamieszczone na liście w kalendarzu pokazów międzynarodowych już we wrześniu 2017 ze wskazaniem miejsca: Stadnina Koni Janów Podlaski, termin 10-12 sierpnia 2018 roku i obok jest afiliacja wówczas Agencji Nieruchomości Rolnych - w tej chwili Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nic od tamtej pory się nie zmieniło - mówi Sławomir Pietrzak.



Kalendarz pokazów ECAHO na 2018

"Byłby to cios nie tylko w stadninę, ale i społeczność lokalną"

Ewentualne rozdzielanie tych dwóch rzeczy - pokazu i aukcji - uważam za fatalny pomysł - podkreśla Sławomir Pietrzak. Byłby to cios nie tylko w stadninę, ale i społeczność lokalną. Uderzenie i w Janów Podlaski, i w cały region - bo to jest największe wydarzenie na ścianie wschodniej, która nigdy nie była bogata. W tej chwili stadnina jest pomnikiem historii, jednym z pięciu w całym województwie lubelskim. Dlatego otrzymałem informację, że jeżeli jesteśmy w stanie razem z lokalnymi samorządami, lokalnymi przedsiębiorcami zorganizować to wydarzenie - to tak będzie - mówi RMF FM Sławomir Pietrzak.



I dlatego też na stronie stadniny Janów Podlaski umieszczono podziękowania za udzielone poparcie i "głębokie przekonanie, że XL Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i XLIX Pride of Poland powinny się odbyć w dniach 10-12 sierpnia 2018 na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski".



Najwyższy czas ruszyć z promocją wydarzenia

40. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi bardzo dobrze wpisuje się w 100-lecie Niepodległości Polski - zaznacza. Kiedy odbierałem certyfikat pomnika historii dla stadniny, zapraszałem prezydenta Andrzeja Dudę do Janowa - dodaje Sławomir Pietrzak. Jednocześnie podkreśla, że czasu do pokazu zostało niewiele. Dlatego prezes stadniny Janów Podlaski zwraca uwagę na rolę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.



Czas najwyższy ruszyć z promocją wydarzenia. Jeżeli nie sprowadzimy z powrotem kupców amerykańskich do Europy, szczególnie do Janowa - średnia cena koni z pewnością nie będzie zbyt wysoka - mówi RMF FM Sławomir Pietrzak.



Prezes Michałowa: Ja ma dać tylko konie na championat i na aukcję

Nic w sprawie organizacji narodowego pokazu i aukcji Pride of Polandnie zmieniło się także dla Macieja Grzechnika, prezesa Stadniny Koni Michałów. Nie ja o tym decyduję, nie mnie o tym sądzić. Jeżeli zdecyduje ten, kto organizuje Championat, ja się do tego przychylę. Moim zadaniem jest dać konie na championat i na aukcję. Ot i wszystko - ucina Maciej Grzechnik w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Zaprzecza jakoby to on miał zgłaszać pomysł rozdzielania obu imprez między Janów i Warszawę i że publicznie gdziekolwiek o tym mówił.

My możemy sobie oczywiście rozmawiać w jakiś tam węższym gronie, co jest lepsze, co jest gorsze i jak to wygląda. Nie znaczy to, że ja gdziekolwiek powiedziałem, że aukcja ma być tu, championat tam. Co ja mam do tego? Ja mam na głowie Michałów. Robimy, co robimy - mamy swoją Winter Sale w grudniu i to jest zakres moich obowiązków, które powierzył mi właściciel, czyli Skarb Państwa. Cała reszta to bzdury medialne - podkreśla Maciej Grzechnik.



Konie z Michałowa zdobywają medale

Prezes Michałowa wysłał ostatnio konie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Złoty medal klaczy starszych zdobyła Emandoria (Gazal Al Shaqab - Emanda/Ecaho) i złoty medal ogierów starszych dla Equatora (QR Marc - Ekliptyka/Ekstern) - to wynik 19. Międzynarodowego Festiwalu Koni Arabskich w Sharjach w Emiratach (01-03.03.2018).

Emandoria zdobyła tytuł czempionki jednogłośnie, zaś Equatora na zwycięzcę wskazało 6 z 7 sędziów. Obydwa konie wcześniej wygrały swoje klasy, otrzymując dwa najwyższy wyniki pokazu (93,88 dla Emandorii i 93,83 dla Equatora), przy czym były to jedyne konie które przekroczyły granicę 93 punktów. Dzięki Equatorowi, który reprezentował Polskę i Stadninę Koni Michałów, widzowie pokazu mogli wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego.

