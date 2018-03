Kolejne zmiany w przetargu na śmigłowce dla wojsk specjalnych. Jak dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek, Inspektorat Uzbrojenia wprowadza zmiany w dokumentacji, którą dostaną razem z zaproszeniem do składania ostatecznych ofert producenci, którzy chcą sprzedać swój sprzęt polskiej armii.

Funkcjonariusze jednostki Wojsk Specjalnych "Grom" / Paweł Supernak / PAP

MON nie ujawnia, jakie modyfikacje wprowadza. W postępowaniu na pozyskanie śmigłowców w wersji bojowego poszukiwania i ratownictwa - CSAR, w wariancie specjalnym - dla pododdziałów wojsk specjalnych - CSAR SOF trwa przygotowanie zmian do dokumentacji wchodzącej w skład zaproszenia do złożenia ofert ostatecznych - zapewnia rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia.

Terminu ostatecznych ofert nie wyznaczono

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, prawdopodobnie chodzi o urealnienie wymogów dotyczących terminu dostarczenia maszyn i dodatkowej oferty producentów, związanej między innymi z serwisowaniem sprzętu. Wcześniej takie wymogi były bardzo wyśrubowane, podobne do tych, przy unieważnionym postępowaniu na Caracale.



Wciąż nie wiadomo, kiedy do Inspektoratu Uzbrojenia trafią ostateczne oferty. Terminu jeszcze nie wyznaczono - choć przy ogłoszeniu postępowania ponad rok temu - producenci usłyszeli, że takie oferty mieliby przygotować do końca grudnia, ale zeszłego roku. "O terminie składania ofert ostatecznych, w pierwszej kolejności, zostaną powiadomieni wykonawcy biorący udział w postępowaniu" - twierdzi Inspektorat Uzbrojenia.

Trwają też przygotowania do wyznaczenia ostatecznego terminu w postępowaniu na zakup śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych i ratownictwa morskiego dla Marynarki Wojennej. W postępowaniu na pozyskanie śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), wyposażonych dodatkowo w sprzęt medyczny pozwalający na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych CSAR - bojowego poszukiwania i ratownictwa trwa przygotowywanie dokumentów wchodzących w skład zaproszenia do złożenia ofert ostatecznych - zapewnia ppłk Robert Wincencik.

W październiku 2016 roku rząd zerwał rozmowy offsetowe dotyczące umowy na dostawę pięćdziesięciu śmigłowców wielozadaniowych Caracale dla polskiej armii, które miały między innymi zostać dostarczone wojskom specjalnym i Marynarce Wojennej. Nowe postępowanie - na 8 maszyn dla specjalsów i cztery na potrzeby Marynarki - zostało ogłoszone w lutym 2017 roku.

(ug)