"Chcemy debaty na ten temat i chcemy przegłosować ten projekt. Czekamy, aż zostanie on wprowadzony pod obrady Sejmu. Jeżeli nie uda nam się wprowadzić tego projektu przed wyborami, to zrobimy to od razu po wyborach. To jest nasze twarde zobowiązanie" - mówił w programie „7 pytań o 7.07” poseł Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna.

Poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna / Piotr Szydłowski / RMF FM "To jest ważna sprawa i musimy o niej rozmawiać. Ten program za rządów PO i PSL był bardzo skuteczny i pozwolił urodzić się ponad 22 tys. dzieci. Chcemy przywrócić instytucję państwa do pomocy małżeństwom, parom, do tego żeby mogły mieć upragnione dziecko" - dodał były przewodniczący PO. Gość Pawła Balinowskiego pytany był także o ustawę zmniejszającą skład Trybunału Konstytucyjnego, której dalsze procedowanie przewidziane jest na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Grzegorz Schetyna stwierdził, że jej wprowadzenie zwiększy polityczny wpływ na większość TK. "Wydaje mi się, że posłowie Suwerennej Polski zostali złamani przez Jarosława Kaczyńskiego i poprą tę ustawę. Ich strach przed samodzielnym startem w wyborach spowodował, że ukorzyli się przed prezesem Kaczyńskim i słuchają teraz jego dyspozycji" - stwierdził poseł PO. Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



