Ikona polskiego samorządu, jeden z najlepszych samorządowców w historii, wielka strata dla Polski - tak politycy mówią o zmarłym wieloletnim prezydencie Rzeszowa. Tadeusz Ferenc zmarł w szpitalu, po długiej chorobie. Miał 82 lata.

Tadeusz Ferenc / Darek Delmanowicz / PAP

Tadeusz Ferenc był prezydentem Rzeszowa w latach 2002-2021. Zrezygnował z funkcji w lutym 2021 roku.

Andrzej Duda o Tadeuszu Ferencu

Do informacji o śmierci byłego włodarza Rzeszowa odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda.

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu wybitnego polityka samorządowego Tadeusza Ferenca. Przez lata służby publicznej, jako Prezydent Rzeszowa zmienił oblicze Miasta, łącząc jego tradycyjne piękno z nowoczesnością. Pozostawia trwały wkład w rozwój samorządu w Polsce. R.I.P. - napisał prezydent na Twitterze.

Pan prezydent Ferenc był bardzo ważną postacią na samorządowej mapie Polski - ocenił z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, który był gościem "Śniadania Rymanowskiego" w Polsat News. Jak dodał, "mimo wszystkich różnic historycznych, światopoglądowych, udawało mu się współpracować ze wszystkimi środowiskami".

Również pan prezydent (Andrzej Duda) cenił bardzo współpracę z panem prezydentem Ferencem. Odznaczył go ważnym odznaczeniem. To wielka strata Polski - powiedział Szrot.

"Był też człowiekiem dialogu"

Inny gość programu, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL przyznał, że bardzo wysoko oceniał pracę wieloletniego prezydenta Rzeszowa.

Potrafił swoje życie i swoją aktywność nakierunkować na rozwój tego miasta. Kto widział Rzeszów, jak się rozwijał, nie miał wątpliwości, że jest to zasługa Tadeusza Ferenca, który tym miastem zarządzał prawie 20 lat - mówił. Jak dodał, "postęp cywilizacyjny tego miasta, tej wspólnoty pokazuje, że jeżeli ktoś ma pasję i wizję - i chce ją realizować i poświęcić się - to warto".

Europoseł PiS Patryk Jaki ocenił Ferenca jako "jednego z najlepszego samorządowców w historii". To widać jak się przyjeżdżało kiedyś do Rzeszowa i po jego rządach (...). Był też człowiekiem dialogu. Rozmawiał ze wszystkimi frakcjami (...) To jest wielka strata dla Polski - podkreślił.

Inny gość programu, poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak podkreślił, że Ferenca najlepiej oceniali wyborcy. Miał potężne poparcie w Rzeszowie - dodał.

Wiceszefowa Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus natomiast zwracała uwagę, że Rzeszów pod względem inwestycji infrastrukturalnych bardzo mocno się rozwinął pod rządami Ferenca i przekazała w imieniu klubu Lewicy kondolencje dla rodziny wieloletniego prezydenta Rzeszowa.

"Wielki i wspaniały gospodarz Rzeszowa"

Śmierć Ferenca komentowali także politycy w mediach społecznościowych. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał Ferenca "jedną z ikon polskiego samorządu".

Prawdziwy człowiek dialogu, który zawsze kierował się dobrem swojego ukochanego miasta. Składam najszczersze kondolencje rodzinie, bliskim i wszystkim mieszkańcom Rzeszowa - napisał polityk na Twitterze.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski napisał z kolei, że "zmarł dziś wielki przyjaciel Lewicy".

Odpoczywaj w spokoju, a Twoja praca i zaangażowanie będą wiecznym pomnikiem! - dodał.

Wielki i wspaniały gospodarz Rzeszowa, serdeczny i życzliwy człowiek. Przez 18 lat sprawowania urzędu powiększył ponad dwukrotnie Rzeszów i uczynił z niego szybko rozwijające się nowoczesne miasto przyjazne mieszkańcom - napisał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł z Solidarnej Polski.

Z kolei poseł KO, b. szef PO Grzegorz Schetyna napisał o Ferencu, że był to "wspaniały gospodarz Rzeszowa, serdeczny i życzliwy człowiek". Cześć Jego pamięci. Żegnaj Tadeusz... - napisał poseł.

Urzędujący prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek napisał natomiast, że prezydent Ferenc nauczył go, czym jest bezgraniczna miłość do swojego miasta. Wiedział to najlepiej, bo poprowadził Rzeszów od małego miasteczka do prężnie rozwijającej się metropolii - napisał Fijołek.

Życiorys Tadeusza Ferenca

Tadeusz Ferenc urodził się 10 lutego 1940 roku w Rzeszowie. W 1975 ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W 1994 i 1998 r. był radnym Rady Miasta Rzeszowa. W latach 2001-2002 sprawował mandat posła na Sejm IV kadencji, został wybrany z ramienia SLD-UP w okręgu rzeszowskim. Po raz pierwszy prezydentem Rzeszowa został w 2002 r.

Był pierwszym włodarzem miasta, który został wybrany w wyborach bezpośrednich. Funkcję tę pełnił przez prawie 19 lat, często wygrywając już w I turze wyborów.

Ze stanowiska ustąpił 10 lutego 2021 r. po tym, gdy przeszedł Covid-19. Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa, które odbyły się 13 czerwca 2021 roku, wygrał w I turze Konrad Fijołek.

Opuszczone flagi miasta

Na znak żałoby po zmarłym byłym, wieloletnim prezydencie Rzeszowa Tadeuszu Ferencu flagi miasta na budynkach urzędu miasta i miejskich jednostek organizacyjnych będą opuszczone do połowy masztu lub przepasane kirem - podała rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec.

Dodała, że również od poniedziałku, od godziny 14, w ratuszu zostanie wystawiona księga kondolencyjna.

Uroczystości pożegnalne pana prezydenta odbędą się w najbliższych dniach. O szczegółach poinformujemy państwa w stosownym czasie - powiedział cytowany przez rzeczniczkę prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.