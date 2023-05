Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a obecnie poseł tej partii, Grzegorz Schetyna będzie w piątek gościem rozmowy 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. 26 maja to Dzień Matki - padną więc pytania m.in. o to, co PO ma dla młodych matek poza "babciowym".