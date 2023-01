Wszechobecna drożyzna dotyka wszystkich – bez wyjątku, jednak w wyjątkowo trudnej sytuacji są kredytobiorcy, których rzeczywistość zaskoczyła wysokimi stopami procentowymi. W wielu rodzinach problemy z płynnością finansową są coraz większe, a to niestety zmusza często do sięgnięcia po chwilówki – czyli tzw. szybkie pożyczki pozabankowe. Dla wielu to dopiero początek kłopotów. M.in. o tym nasz dziennikarz Tomasz Weryński porozmawia z wiceministrem finansów Arturem Soboniem w poniedziałek – punktualnie o 7:00 - w RMF FM i Radiu RMF24.

Artur Soboń / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM Naszego gościa zapytamy o efekty ustawy lichwiarskiej, która co do zasady miała ograniczyć wolną amerykankę w branży pożyczkowej. Czy wszystko funkcjonuje tak jak należy? Czy biorący szybkie pożyczki nie wpadają w groźną spiralę? Porozmawiamy też o wakacjach kredytowych, które być może będą obowiązywać również w 2024 r. Przy okazji zapytamy, kiedy należy spodziewać się obniżek stóp procentowych. Wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu RMF24. Zobacz również: Paweł Poncyljusz gościem Porannej rozmowy w RMF FM Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.