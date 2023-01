"Obawy, że PiS jest gotowy sfałszować wybory, są coraz bardziej uzasadnione. Tak uważam dziś" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący klubu KO Paweł Poncyljusz. Jak dodawał, opozycja nie można na to pozwolić, dlatego "trzeba przypilnować wyborów".

Paweł Poncyljusz / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Poncyljusz: Trzeba przypilnować wyborów

"Jeżeli będziemy mieć dowody, że PiS sfałszował wybory, to będzie po wszystkim, bo to oznacza, że PiS przez następne 4 lata będzie trzymał władzę w Polsce i będzie uprawiał tę oligarchię polityczną, którą dziś uprawia. Na to nie możemy pozwolić. Dlatego krzyczymy wniebogłosy, że zmiana kodeksu wyborczego idzie tylko w kierunku tego, żeby na prowincji czy na obszarach wiejskich, gdzie często jedynie telewizja publiczna dociera i ten hejt na wszystkich, którzy nie są z PiS-u, że tam trzeba przypilnować tych wyborów" - podkreślał.

Do czego - według Poncyljusza - mogą doprowadzić zmiany w kodeksie wyborczym?

"Że (ludzie) będą wychodzili z mszy, przechodzili do salki parafialnej i oddawali głosy. Biorąc pod uwagę, co dzisiaj się dzieje w parafiach, jak są kształtowane poglądy parafian, to na prowincji - biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia tylko z TVP Info i taką nachalną propagandą proPiS-owską, to wszystko robi pewną sumę zdarzeń. Trzeba to też brać pod uwagę" - mówił.

Uczciwości wyborów ma pilnować Sławomir Nitras? Czy to najlepszy kandydat? - pytał prowadzący rozmowę Robert Mazurek.

"Człowiek rozsądny, patrzy oczami wyobraźni na to, co się może zdarzyć. I musi się zabezpieczać przeciwko takim ryzykom. Myślę, że (Sławomir Nitras - przyp. red.) jest jednym z dobrych (kandydatów), dlatego, że jest bardzo sprawny organizacyjnie i to pokazał wielokrotnie" - mówił.