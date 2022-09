Bogdan Zalewski postawi 7 pytań o 7:07 posłowi Prawa i Sprawiedliwości Markowi Wesołemu, niedoszłemu prezydentowi Rudy Śląskiej. Kandydat w wyborach na włodarza miasta odpadł w rywalizacji już w pierwszej turze.

Marek Wesoły na zdj. z 2019 r. / Leszek Szymański / PAP

Opozycja twierdzi, że ta lokalna porażka ma szerszy, ogólnopolski wymiar polityczny, że to rodzaj papierka lakmusowego. Co na to gość porannego programu w internetowym radiu RMF24? Traktuje to jako swoje niepowodzenie osobiste czy też niepokojący sygnał dla całej swojej formacji?

Pytanie nabrało nowego kontekstu w związku z przygotowanym projektem przedłużenia kadencji samorządów i przesunięcia o pół roku terminu wyborów samorządowych. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker ujawnił w środowym wywiadzie z cyklu 7 pytań o 7:07, że do urn w tym głosowaniu wyborcy pójdą w kwietniu 2024 roku.

W czwartek skomentuje te plany poseł PiS Marek Wesoły. Zaprasza Bogdan Zalewski.