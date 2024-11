"To jest obywatelski kandydat, który musi wygrać wybory w maju." Tak o Karolu Nawrockim mówi były minister edukacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości - Przemysław Czarnek, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślał też, że wcale nie chciał wystartować w wyborach na prezydenta Polski. "Ja nie chciałem być kandydatem na prezydenta i nie mam żalu" - zapewniał Przemysław Czarnek.

Wideo youtube

Krzysztof Ziemiec na początku rozmowy zapytał swojego gościa, czy nie żałuje, iż to nie on jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Polski.

Ja nie chciałem być kandydatem na prezydenta i nie mam żalu - odpowiedział Przemysław Czarnek.

Wiedziałem, że jeżeli będą wyniki badań, które stwierdzą, że to ja będę miał najpoważniejsze szanse z kandydatów popieranych czy wspieranych przez Prawo i Sprawiedliwość, to oczywiście podejmę rękawicę i będę startował, ale nigdy o to nie zabiegałem. Zostałem też, że tak powiem, rzucony na tą ławkę kandydatów na kandydatów gdzieś dopiero na początku października. I zawsze powtarzałem, że ja tak czy inaczej będę robił kampanię wyborczą każdemu kandydatowi, więc naprawdę żadnego żalu nie mam. Wręcz przeciwnie, nawet swego rodzaju ulga - dodał Gość Krzysztofa Ziemca.

