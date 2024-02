Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie poleci w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu. Dlaczego ta wizyta nie dojdzie do skutku? Między innymi o to zapytamy Pawła Kowala, posła Koalicji Obywatelskiej, który w sobotę będzie gościem rozmowy Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.