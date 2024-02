Inni zwracają uwagę na to, że skostniałe przepisy unijne są oderwane od rzeczywistości. "Cała polityka Komisji Europejskiej, która została zapoczątkowana w 2019 roku nie uwzględnia wojny na Ukrainie, pandemii Covid-19. Mamy do czynienia z zupełnie niedostosowaną do realiów politykę rolną, która szkodzi rolnikom" - przekazał Duarte Mira z Konfederacji Portugalskich Rolników.

Sytuację politycznie próbuje wykorzystać Viktor Orban. Premier Węgier skonfliktowany z większością europejskich liderów, stwierdził: Musimy znaleźć nowych przywódców, którzy naprawdę będą reprezentować interesy ludzi".

Protesty przybrały gwałtowny obrót. Przed Parlamentem Europejskim zapłonęły dwa duże ogniska. Opróżniono tam przyczepy z nawozem. W stronę PE poleciały też jajka. Rolnicy zniszczyli również stojącą na Placu Luksemburskim zabytkową rzeźbę z 1871 roku.