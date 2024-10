Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Patryk Jaki z Suwerennej Polski. Porozmawiamy z nim m.in. o sobotnim kongresie Prawa i Sprawiedliwości - czy usłyszymy w jego trakcie o połączeniu Suwerennej Polski z największą partią opozycyjną?

Patryk Jaki / Jakub Rutka / RMF FM

Naszego gościa zapytamy też o to, czy chciałby kandydować w wyborach prezydenckich, a także o strategię migracyjną. Jak jego zdaniem powinna wyglądać walka z nielegalną migracją w Polsce i Europie?

Padnie również pytanie o wnioski, jakie przedstawiła sejmowa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych.

