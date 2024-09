​Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Zapytamy, jak sprawa byłego europosła Ryszarda Czarneckiego może zaszkodzić partii. Porozmawiamy też o sytuacji prawnej w Polsce, związanej m.in. z wycofaniem kontrasygnaty przez premiera Donalda Tuska.

Wideo youtube

Polityka Prawa i Sprawiedliwości zapytamy o to, jak sprawa byłego europosła Ryszarda Czarneckiego może zaszkodzić partii. Padną też pytania o sytuację prawną po ostatnich decyzjach, związanych z wycofaniem kontrasygnaty przez premiera Donalda Tuska czy decyzją Trybunału Konstytucyjnego, podważającą legalność działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

Mariusza Błaszczaka zapytamy również, czy jest faworytem do prezydenckiej nominacji Prawa i Sprawiedliwości. Były minister obrony narodowej odniesie się też do wątpliwości dotyczących kontraktów zbrojeniowych, które zawierał; zapytamy ponadto o politykę obecnego szefostwa resortu i o polską pomoc dla Ukrainy.

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy w sobotę po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!