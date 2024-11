"To nie byłaby najlepsza kandydatura" - powiedział na antenie RMF FM Marek Magierowski, pytany przez Krzysztofa Ziemca, czy chciałby wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. "Wydaje mi się, że jest w Polsce dzisiaj kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu aktywnych polityków, którzy się do tej roli nadają. Mają większe doświadczenie polityczne, dużo większą wprawę" - dodał.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych za nami. Amerykanie zdecydowali, że nowym gospodarzem Białego Domu zostanie Donald Trump. Marek Magierowski, który w sobotę był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM, przyznał - odpowiadając na pytanie prowadzącego - że nie ma polskiego odpowiednika Donalda Trumpa, J.D. Vance’a czy Elona Muska.

Być może życzyłbym sobie, żeby takie postaci się pojawiły, tak bardzo charyzmatyczne, silne politycznie, które zdominowałyby debatę publiczną w Polsce - powiedział były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, zaznaczając, że trudno porównywać życie polityczne za oceanem i nad Wisłą.

Myślę, że są to daleko idące porównania, szczególnie jeśli spojrzy się na kontekst. (...) Przyszłoroczne wybory prezydenckie w Polsce i te głosy pojawiające się w niektórych kręgach PiS-u, że oto prezydent Trump czy wiceprezydent Vance pokazali nam, jak należy wygrywać, prowadzić kampanię... Różnice między polityką, gospodarką, kwestiami kulturowymi w Stanach Zjednoczonych w Polsce są fundamentalne, tak różne, że byłbym ostrożny w tego typu porównaniach - zauważył.





W środowisku polskiej prawicy jest kilku polityków, którzy używają radykalnego języka. Pytanie, czy ten język przełożyłby się na zwycięstwo szczególnie w drugiej turze z kandydatem obecnie rządzącej Koalicji Obywatelskiej - powiedział Marek Magierowski.

Na pytanie, dlaczego sam nie chce zostać "polskim Donaldem Trumpem", były ambasador Polski w USA przyznał, że jest w Polsce nawet kilkudziesięciu polityków, którzy się do tej roli nadają. Mają większe doświadczenie polityczne, dużo większą wprawę - dodał, nie chcąc jednak podać żadnych nazwisk. Ja nigdy w wyborach nie startowałem, nie wiem, jak się prowadzi kampanię wyborczą. Myślę, że były ambasador, nawet przy jakimś tam moim doświadczeniu politycznym, (...) to nie byłaby najlepsza kandydatura - podkreślił.

Jaki powinien być zatem kandydat na prezydenta? Pozwolę sobie tutaj wbić szpilkę - najważniejszą cechą kandydata czy to prawicy, czy środowisk liberalnych, nie powinno być to, czy zna języki, czy jest przystojny i wysoki. (...) To powinno być bardzo dobrze przygotowanie merytoryczne (...), ale przede wszystkim wizja tego, jak powinna się rozwijać Polska w najbliższych latach - powiedział, dodając, że powinno się myśleć nawet o 50-letniej perspektywie.

Dyplomata ubolewał, że w polskim dyskursie publicznym brakuje długoletniej wizji rozwoju kraju. Za mało jest dyskusji, jak Polska powinna wyglądać, jeśli chodzi o nasz rozwój gospodarczy, ale też jeśli chodzi o nasze relacje z partnerami europejskimi, ze Stanami Zjednoczonymi, jak powinna się Polska zachowywać, jak pozycjonować w wyścigu technologicznym, itd. - zaznaczył.





Odnosząc się do pytań o ewentualnych kandydatów na prezydenta, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych przyznał, że jest paru obiecujących polityków, "ale takiego, na którego np. dziś zagłosowałbym z czystym sumieniem, chyba jeszcze nie". Na pytanie Krzysztofa Ziemca, czy dobrym kandydatem byłby obecny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, Marek Magierowski przyznał, że jego "pozycja dosyć mocno spadła".

Po tych wydarzeniach z ostatnich dni, kiedy zaczęto mu wyciągać różne twitty, komentarze i wypowiedzi niezbyt przychylne (...) w stosunku do nowego prezydenta (USA), wydaje mi się, że pozycja Radosława Sikorskiego jako potencjalnego kandydata Koalicji Obywatelskiej dosyć mocno spadła - stwierdził.

Dyplomata powiedział natomiast, że Rafał Trzaskowski, choć ma niewątpliwie mniejsze doświadczenie dyplomatyczne i nie ma aż tak bogatej historii funkcjonowania w polityce, to na pewno jest poważnym kandydatem pod kątem cech, o których wspomniano wcześniej - znajomości języków, aparycji czy wzrostu. Marszałka Szymona Hołownie bardzo cenię, natomiast nie sądzę, żeby udało mu się przebić przez tę rywalizację dwóch bardzo mocno skłóconych ze sobą, spolaryzowanych obozów politycznych - dodał.

A co słychać po drugiej stronie polskiej sceny politycznej? W mediach ostatnio głośno, że kandydatem na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości mógłby zostać Przemysław Czarnek. Marek Magierowski przyznał, że to jedna z tych osób, które używają dość radykalnego języka w polskiej polityce.

Natomiast jest to człowiek inteligentny, elokwentny, świetnie czujący się w tłumie, warunkach kampanii wyborczej, więc na pewno jego kampania wyborcza byłaby niewątpliwie malownicza i bardzo głośna. (...) Bliżej mu jest do Trumpa niż wielu innym politykom PiS-u - zauważył.





Krzysztof Ziemiec powiedział, że po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA część polskiej prawicy poczuła wiatr w żagle. Informował o tym w piątek reporter RMF FM Kacper Wróblewski, powołując się na rozmowy z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Marek Magierowski zauważył, że sporo też zależy od tego, jaką decyzję podejmie prezydent Andrzej Duda.

Czeka go jeszcze kilka miesięcy funkcjonowania jako głowy państwa, być może on będzie chciał nie tylko wskazać swojego kandydata, ale próbować wyznaczyć pewne kierunki, popchnąć szeroko rozumiany obóz konserwatywny w stronę takiej czy innej kandydatury, wizji państwa - stwierdził.

W rozmowie padło jeszcze pytanie o wizytę Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. "Gazeta Wyborcza" poinformowała w piątek, że jeszcze wieczorem prezydent ma polecieć za ocean, by spotkać się z Donaldem Trumpem. Prezydencki minister Mieszko Pawlak tego samego dnia przekazał jednak Polsatowi News, że "nie ma planów wylotu dzisiaj".

Marek Magierowski przyznał, że o wizycie głowy państwa w USA dowiedział się z mediów, ale ocenił, że chciałby, by szef państwa polskiego spotkał się z prezydentem Trumpem jeszcze przed jego inauguracją. Dobrze by to wpłynęło na nasze relacje - podkreślił.