"Jest wiele rzeczy, które zostały zrobione dobrze, ale jest daleko od huraoptymizmu, bo przed nami jeszcze trzy okrążenia, trzy lata na wypełnienie obietnic" - powiedział Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Maciej Żywno poproszony o podsumowanie roku rządów Donalda Tuska. Wicemarszałek Senatu dodał, że "trudno popadać w samozachwyt, kiedy trzeba po prostu pracować". "Chcemy bardzo wiele rzeczy zrobić, przyspieszyć"- podkreślał.

Bez samozachwytu

"Nie mamy powodu do świętowania" - te słowa Szymona Hołowni przytoczył Krzysztof Ziemiec na początku rozmowy w RMF FM, a które odnosiły się do pierwszego roku rządu Donalda Tuska.

Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno podkreślił, że choć dokonano wielu dobrych rzeczy, to jednak przed rządem jeszcze trzy lata ciężkiej pracy i realizacji obietnic.

Jest wiele rzeczy, które zostały zrobione dobrze, ale oczywiście jest daleko od huraoptymizmu, bo przed nami jeszcze trzy okrążenia, trzy lata na wypełnienie obietnic, trudno popadać w samomozachwyt, kiedy trzeba po prostu pracować - mówił w rozmowie w RMF FM.

Gość Krzysztofa Ziemca został poproszony o wymienienie trzech rzeczy, które udały się przez rok pracy rządu Tuska.

Wśród najważniejszych osiągnięć Maciej Żywno wymienił "błyskawiczne odblokowanie KPO, odblokowanie finansów samorządów, co pozwoliło na większą samodzielność w zarządzaniu dochodami oraz uwolnienie i czyste relacje w Narodowym Instytucie Wolności, co miało duże znaczenie dla organizacji pozarządowych".

Według Gościa Krzysztofa Ziemca, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Wicemarszałek przyznał, że nie udało się osiągnąć wszystkiego, na czym zależało koalicji, szczególnie w kwestiach składki zdrowotnej i projektu ustawy o akademikach za złotówkę.

Mimo to, podkreśla, że rok kończy się dobrze.

Ale to, co jest istotne, że kończymy rok w dobrej atmosferze, wiedząc o tym, że kwestia mieszkań społecznych nabiera zupełnie innej mocy i w przyszłym roku w końcu ruszy to jako fakt - dodał.

Krytyczne spojrzenie społeczeństwa

Mimo wysiłków rządu, społeczeństwo jest krytyczne. Badania pokazują, że niemal połowa Polaków ocenia działania rządu negatywnie, a 44 proc. uważa, że żyje się gorzej niż przed rokiem.

Maciej Żywno przyznaje, że przed rządem jeszcze wiele do zrobienia i podkreśla, że najważniejsze jest teraz skupienie się na przyszłości i naprawie sytuacji.

Tak, ale bardziej ważne jest to, co jest przed nami do zrobienia. Natomiast proszę pamiętać, że zmierzyliśmy się z tym, czego się zresztą spodziewaliśmy, że zaglądając do szaf, przede wszystkim budżetowych, powyskakiwały finansowe trupy. Teraz, po wyjęciu tego wszystkiego na stół, okazało się, że po prostu wiele z tych obietnic jest trudno zrealizować w pierwszym roku - mówił Gość Krzysztofa Ziemca.

