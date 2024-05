Gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24 będzie plantator Paweł Myziak. Porozmawiamy z nim m.in. o tym, czy na polskich polach mamy do czynienia z suszą.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pawła Myziaka zapytamy też o to, ile tego lata zapłacimy za owoce i warzywa, co na ten moment najbardziej doskwiera rolnikom i czy to koniec z rolniczymi protestami.

Na rozmowę Krzysztofa Urbaniaka zapraszamy tuż po godz. 12:00 do internetowego Radia RMF24. Znajdziecie je zarówno na stronie RMF24.pl, jak i w aplikacji RMF ON.