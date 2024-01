"To orzeczenie w żaden sposób nie przywróciło mandatu poselskiego. Powoduje tylko tyle, że marszałek nie może uruchomić procedury obsadzenia mandatu, który wygasł na skutek prawomocnego wyroku skazującego, wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysław Rosati, pytany o czwartkową decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego ws. mandatu poselskiego Macieja Wąsika. Uchyliła ona postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który stwierdził wygaśnięcie mandatu w wyniku prawomocnego wyroku sądu. "W konsekwencji mandat pana Wąsika, który wygasł, będzie mandatem nieobsadzonym" - dodał.

Przemysław Rosati / Fot. Paweł Wodzyński / East News

Gość Piotra Salaka przekonywał, że mandaty poselskie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego skutecznie wygasły. Zwracał uwagę, że dzieje się tak z mocy prawa, a marszałek Sejmu jedynie to potwierdza. Pozostaje tylko kwestia, czy zostaną obsadzone, czy nie - ocenił Przemysław Rosati. Polskie prawo nie przewiduje, żeby w Sejmie zasiadały osoby skazane prawomocnym wyrokiem - podkreślił. Polski Sejm w mojej ocenie już dziś składa się z 458 posłów - dodał.

Co stanie się, jeśli Sąd Najwyższy podejmie w sprawie Mariusza Kamińskiego taką samą decyzję jak w przypadku Macieja Wąsika? Jeżeli SN uchyla (postanowienie marszałka ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu) - niezależnie od tego, jaka to będzie izba - to jedynym skutkiem tego uchylenia jest to, że postanowienie marszałka nie jest publikowane w Monitorze Polskim, nie jest doręczane do PKW, bo zostało uchylone. Orzeczenie sądu nie przywraca mandatów, a po drugie nie powoduje uruchomienia procedury obsadzenia mandatu, o której mowa w kodeksie wyborczym. Mandat pozostaje nieobsadzony. Polskie prawo zna takie przypadki. Mandat do końca kadencji czeka na kolejną osobę z listy, ale nie można uruchomić procedury obsadzenia tego mandatu. Sejm działa normalnie - tylko ma dwa nieobsadzone mandaty - tłumaczył szef Naczelnej Rady Adwokackiej. Zapewnił, że taka sytuacja nie będzie podstawą do podważania decyzji Sejmu.