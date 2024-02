"Dołować Polskę - to jest cel obecnej władzy. To jest misja Tuska, którą trzeba powstrzymać" - mówił w Leżajsku lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zarzucał też rządzącym, że poprzez zmiany w podstawach programowych chcą zrobić z polskich dzieci "kandydatów na parobków". Odniósł się również do protestów rolników, związanych z napływem produktów z Ukrainy. Oskarżył obóz władzy o bezczynność w tej sprawie. "W Polsce narasta bunt. To może zapowiadać jakiś poważny konflikt społeczny" - ostrzegł.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński / Darek Delmanowicz / PAP

"Dołować Polskę - to cel obecnej władzy"

Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Leżajska powtórzył swoją znaną opinię, że Platforma Obywatelska to "partia niemiecka". To widać gołym okiem - przekonywał.



Komentując planowane zmiany w oświacie, lider PiS określił, że to "robienie z polskich dzieci kandydatów na parobków". Mniej się uczyć, uczyć się w ten sposób, żeby mieć minimalną wiedzą, fałszywą wiedzę o historii Polski. Wynaradawiać, robić niemądrymi - tak to łagodnie określę - mówił Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że Polska powinna brać przykład z Korei Południowej, która postawiła na naukę i bardzo szybko stała się krajem z ogromnymi sukcesami. W ocenie Kaczyńskiego, obecny rząd "idzie dokładnie w drugą stronę". Nie ma być Polski, tylko teren zamieszkiwany przez Polaków, niewykształconych Polaków, którzy mają służyć do prostszych prac - powiedział były premier.

Dołować Polskę - to jest cel obecnej władzy. Cel całkowicie uświadomiony, to nie jest żadna pomyłka. To jest misja Tuska, którą trzeba powstrzymać - apelował Kaczyński.

"Wojna postawiła nas przed dylematem"

Jarosław Kaczyński przypomniał, że w sobotę minęły 2 lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Ta wojna postawiła nas przed pewnym dylematem. Czy podjąć to wszystko, co w takiej sytuacji nakazuje poczucie moralne, poczucie empatii wobec tych, którzy są narażeni na wielka krzywdę, czy może rozpamiętywać dawne straszliwe czasy, dawne krzywdy, rzeczywiście dawne krzywdy, które nas z strony niektórych Ukraińców spotkały - mówił.

Polacy na wszystkich poziomach, począwszy od zwykłych ludzi, na władzach państwowych, ale poprzez samorządowe, podjęli decyzję, by podjąć te działania, które wynikają z poczucia empatii, te działania, które są pomocą dla tych, których napadnięto - ocenił lider PiS-u.

Musimy w dalszym ciągu robić wszystko, by Ukraina się obroniła, by przynajmniej w tym sensie wygrała ta wojnę - podkreślał Kaczyński. To jest także sprawa naszego bezpieczeństwa, to jest sprawa tego wszystkiego, co jest potrzebne, by nasze osiągnięcia ostatnich trzydziestu kilku lat były kontynuowane - ocenił.

Jarosław Kaczyński / Darek Delmanowicz / PAP

Prezes PiS podkreślił, że nasz kraj musi pomagać Ukrainie, ale ceną za to nie może być upadek polskiego rolnictwa. Dodał, że nawet po wojnie, interesy polskiego rolnictwa muszą być zabezpieczone w umowie z Ukrainą.

My musimy mieć nasze rolnictwo. To jest podstawowa część naszej historii (...), ale to jest także sprawa naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żywnościowego - zaznaczył Kaczyński. Dodał, że krajowe rolnictwo jest w stanie nas samo wyżywić.

"W Polsce narasta bunt"

Jarosław Kaczyński w Leżajsku / Darek Delmanowicz / PAP

Według Jarosława Kaczyńskiego, rząd Donalda Tuska nie robi nic, by rozwiązać problem związany z napływem ukraińskich płodów rolnych do Polski. Tak na prawdę nie robi nic. Zapowiada, coś tam wspomina, ale żadnych decyzji nie podejmuje, nie rozmawia, a w Polsce narasta bunt, w tej chwili poparty także już przez "Solidarność" - powiedział. Jego zdaniem "to może zapowiadać jakiś poważny konflikt społeczny".

My nie jesteśmy partią dążącą do konfliktu społecznego. My nie jesteśmy opozycją totalną, chociaż jesteśmy atakowani każdą metodą łącznie z metodami, które są charakterystyczne dla krajów niedemokratycznych (...). My takich konfliktów nie chcemy, ale jeżeli do nich dojdzie, to gdzie będziemy, jest zupełnie oczywiste. Będziemy z narodem, będziemy z pokrzywdzonymi - zaznaczył Kaczyński.

Kaczyński zwrócił uwagę, że jednym z powodów rolniczych protestów jest Zielony Ład. Oznacza nic innego, jak to, że polska szansa na szybki rozwój, polska szansa na dobrobyt, zostanie złamana - może nie raz na zawsze, ale na wiele lat - ocenił.

"Pierwszy miesiąc, kiedy urodziło się poniżej 20 tys. dzieci"

Mamy za sobą pierwszy miesiąc w dziejach Polski od bardzo długiego czasu, kiedy urodziło się poniżej 20 tys. dzieci. Do tej pory było zawsze więcej, a w tych czasach, kiedy był boom demograficzny, to dużo mniej liczna niż dzisiaj Polska dała 800 tys. dzieci rocznie - mówił lider PiS-u w Leżajsku. To jest rzeczywisty problem, ale przy pomocy nielegalnej imigracji go z całą pewnością nie rozwiążemy - stwierdził, krytykując unijne propozycje ws. obowiązkowej relokacji migrantów.



Kaczyński nie mówił o jakichkolwiek zaniedbaniach obecnie rządzących, które miałyby wpłynąć na sytuację demograficzną Polski. Jednak premier Donald Tusk postanowił zinterpretować jego wypowiedź jako atak i ironicznie na nią odpowiedział w mediach społecznościowych.