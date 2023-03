"Planujemy kampanię namawiającą, proszącą polskich obywateli, żeby nas wsparli, żeby pilnowali tych wyborów, uczciwej procedury" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras. To jemu Donald Tusk powierzył niedawno organizację "obywatelskiej kontroli wyborów”.

"Wykorzystujemy na razie swoje własne zasoby, ludzi związanych z formacjami tworzącymi Koalicję Obywatelską i naszymi sympatykami. Natomiast planujemy całą kampanię. Potrzebujemy znacznie więcej ludzi. Mówimy przynajmniej o takiej liczbie, jaka jest liczba lokali wyborczych. A ich będzie co najmniej 40 tys. Nie wiemy jeszcze, ile tych nowych lokali powstanie, bo to będzie zależało od tego, co samorządy zrobią z nową ordynacją" - dodawał Nitras.

Ilu przyszłych mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych udało się do tej pory znaleźć Nitrasowi? "Jest kilka tysięcy dzisiaj. To tylko pokazuje skalę wyzwania, która stoi przed nami" - odpowiadał.

"Widzę wśród Polaków wielką wolę zaangażowania się w ten proces. Wielu obywateli, ludzi, których spotykam, nawet moich kolegów, mówią: ‘ok, ja zawsze głosowałem w wyborach, traktuję to jako swój obowiązek, ale mam poczucie, że w tych wyborach zrobić trzeba coś więcej, że w tych wyborach trzeba poświęcić tę jedną niedzielę i przypilnować tej procedury, zaangażować się w proces liczenia głosów" - mówił.

Prowadzący rozmowę Roch Kowalski pytał, czy wyborcom opozycji łatwiej byłoby się w taki proces zaangażować z liderem Donaldem Tuskiem, czy Rafałem Trzaskowskim.

"Chyba w tych kategoriach tego nie rozpatrują" - odpowiadał Nitras.

"Cieszy mnie, że dysponujemy zasobem tak poważnych ludzi, jak Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Jeżeli z kimś wyborcy opozycji wiążą nadzieje, to z tymi dwoma liderami. Ja jestem gorącym zwolennikiem - i powtarzam to wielokrotnie - bliskiej współpracy i stworzenia pewnego tandemu Tusk - Trzaskowski. Bo to da ludziom poczucie stabilności. Po co mamy wybierać pomiędzy Tuskiem a Trzaskowskim, skoro możemy wybrać ich obu?" - pytał gość Rocha Kowalskiego.

"Ogromnym zasobem jest Trzaskowski, ogromnym zasobem jest Tusk. I przed wyborcami, również przede mną, również przed moimi koleżankami i kolegami z KO, oni muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy gotowi do bliskiej współpracy, najlepiej prowadzenia jednego mechanizmu, jednej formacji. Ja od nich tego oczekuję, ja wiem, że oni są do tego gotowi. To jest najważniejsze" - dodawał.