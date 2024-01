Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie wiceminister rolnictwa, Michał Kołodziejczak. Porozmawiamy o proteście rolników na granicy polsko-ukraińskiej, który był zawieszony na czas świąt.

Michał Kołodziejczak / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Rolnicy z organizacji Oszukana Wieś mają dzisiaj podjąć decyzję, czy jutro wznowią swoją akcję na przejściu w Medyce. Wiceministra Kołodziejczaka zapytany o stan rozmów, które mogłyby powstrzymać protest rolników i o możliwość realizacji ich postulatów.

