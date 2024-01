"Wygląda na to, że w 2024 roku będzie nam przybywać w kieszeniach. Mamy – według moich obserwacji – rynek pracownika. Szczególnie w wielkich i dużych miastach brakuje rąk do pracy, a w związku z tym płace będą rosły – moim zdaniem – szybciej niż inflacja" – mówił w Rozmowie i 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 ekonomista, profesor Marian Noga.

Prof. Marian Noga / WSB Merito /Materiały prasowe /

Ekonomista odniósł się także do programu Bezpieczny Kredyt 2 Procent, który - wraz z nadejściem nowego roku - został oficjalnie zakończony.

"Był to mądry program w tym sensie, że 2 mln Polaków chce kupić pierwsze mieszkanie, a w związku z tym przy tak dużym popycie i specjalnie niezbyt wysokich naszych dochodach w stosunku do innych krajów myślę, że była to duża szansa na pierwsze mieszkania. Z tego względu ja oceniam to pozytywnie" - tłumaczył prof. Noga.

Premier Donald Tusk już wcześniej zapowiadał nowy program. Ma być on przeznaczony dla słabiej zarabiających, dla rodzin, ale żeby nie podnosił cen mieszkań. To się w ogóle tak da? - dopytywał prowadzący rozmowę Michał Zieliński.

"Gdyby był zbyt duży popyt na mieszkania w jakimś krótkim czasie, to z tego względu ceny metra kwadratowego mieszkania będą rosły. Tym bardziej że to, co widzimy - deweloperzy niezbyt szybko realizowali swoje plany budowy mieszkań - w związku z tym powstała pewna nierównowaga" - odpowiadał ekonomista.

Kurek z kredytami odkręcić słabiej? - pytał Michał Zieliński.

"Może nie tak bym to sformułował. Tylko deweloperzy muszą zobaczyć, że mają szanse te mieszkania sprzedać - musiałaby się zwiększyć podaż mieszkań" - tłumaczył prof. Marian Noga. Jak dodawał, chodzi o kredyty dla deweloperów i ułatwienia w pozyskiwaniu gruntów.

