Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie Marek Wójcik, wojewoda śląski.

Marek Wójcik / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach / Materiały prasowe

To będzie rozmowa o sytuacji na Śląsku po trwających od kilku godzin ulewach. Najgorsza sytuacja jest w Bielsku-Białej.

Wojewodę zapytamy o aktualny stan podtopień, zniszczeń i ustalenia obradującego sztabu kryzysowego. Czy poszkodowani otrzymają pomoc?

