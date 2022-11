„Nie mamy wyjścia, musieliśmy do dzisiaj przedstawić propozycje budżetu. Na 353 miasta członkowskie Związku Miast Polskich zaledwie trzy mają nadwyżkę w budżetach albo są na zero. Pozostałe mają wynik ujemny” – mówił Marek Wójcik, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pytany w Rozmowie w południe w RMF FM o to, czy wszystkim miastom udało się zamknąć budżety na przyszły rok. „Stoimy przed problemem cięć” – dodał.

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wideo youtube

Jak zauważył gość Mariusza Piekarskiego, wyzwaniem dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jest zbilansowanie deficytów w finansach miast.

W wyniku zmian w przepisach nasze dochody zostały obcięte. Subwencja rozwojowa, którą mieliśmy otrzymać w przyszłym roku, jest dwa razy mniejsza niż to, co się nam zabiera. To tak, jakby ktoś zabrał samochód, pod drzwi oddał cztery koła i powiedział "proszę, jedź’" Uszczupla się nasze dochody, a koszty rosną - mówił sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Rozmowie w południe w RMF FM.

Nadchodzi rok cięć i oszczędności

Mariusz Piekarski zapytał swojego gościa, czy nadchodzący rok będzie rokiem oszczędności i cięć dla samorządów. Tak się niestety zapowiada. Mam nadzieję, że strona rządowa się opamięta i będzie próbowała równoważyć to, co wydarzyło się w ostatnich latach i co wiąże się z uszczuplaniem naszych dochodów - mówił Marek Wójcik.

Cięcia to raz, ale kwestia wydatków majątkowych i inwestycji, z których będziemy musieli rezygnować, przedsięwzięć prorozwojowych - to dwa. Mówimy rządowi wyraźnie: jeżeli mamy ratować polską gospodarkę, to musimy realizować inwestycje publiczne. Trzy czwarte inwestycji publicznych to samorządy - zaznaczył gość rozmowy.

Wójcik: Wierzę, że rząd zrobi wszystko, żebyśmy otrzymali środki z KPO

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich powiedział, że samorządy od rządu oczekują nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa powinna realizować konstytucyjny zapis równowagi między realizowanymi zadaniami a środkami na ich realizację. Jeżeli nasze inwestycje mają być kołem zamachowym polskiej gospodarki, to nie można pozbawiać nas możliwości inwestowania - mówił. To jest o tyle ważne, że stoimy, i tu wykażę się ogromnym optymizmem, przed otwarciem się na środki europejskie. Wciąż wierzę w to, że rząd zrobi wszystko, żeby KPO w Polsce było - dodał gość RMF FM.

Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego mówił, że KPO i środki z polityki spójności są gwarancją przeprowadzania inwestycji przez samorządy. Jak nie mam sygnału, że będę miał środki na realizację projektu, to nie przygotowuję dokumentacji projektowej. Przygotowanie niektórych inwestycji, to są lata - mówił Wójcik.

Które miasta są w najtrudniejszej sytuacji finansowej?

Gość Mariusza Piekarskiego zauważa, że w najtrudniejszej sytuacji są największe miasta. Wszelkie formy wsparcia te duże miasta omijają albo są fragmentaryczne. W trudnej sytuacji są też te miasta, które w znaczący sposób inwestowały w ostatnich latach i ich poziom zadłużenia jest stosunkowo wysoki. Trzecia grupa to te miasta, które mają problemy wynikające ze zmian cywilizacyjnych i demograficznych - kontynuował Marek Wójcik.

Gość w Rozmowie w południe w RMF FM odniósł się też do kwestii obniżania podatków. Wójcik zauważył, że brak rekompensaty dla samorządów prowadzi do strat w postaci braku np. publicznych przedszkoli i żłobków.

Mamy w administracji rządowej kilku partnerów, z którymi się dobrze rozmawia. Musimy wiedzieć, w jaki sposób dać sobie radę w kryzysie. Nie mam cienia wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem jest współpraca - podkreślił Marek Wójcik.