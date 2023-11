Gościem Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Marek Koźmiński - b. reprezentant Polski i b. wiceprezes PZPN-u. Porozmawiamy z nim m.in. o szansach na awans Polski do Euro 2024.

Marek Koźmiński / Krzysztof Bodek / RMF FM

Kiedy poznaliśmy wyniki losowania grup eliminacyjnych do Euro 2024, wydawało się, że listopadowy pojedynek Polski z Czechami może oznaczać batalię o pierwsze miejsce. Życie brutalnie zweryfikowało takie spojrzenie na futbol, siłę naszej reprezentacji i układ sił w grupie. Wieczorem Polska zagra o uniknięcie kompromitacji, a Czesi o to, by zachować szansę na awans.

Z Markiem Koźmińskim porozmawiamy właśnie o szansach na awans podopiecznych Michała Probierza do Euro 2024, przyszłości polskiej kadry i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 12:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych!

