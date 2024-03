"Doceńmy odwagę ludzi, którzy tam idą" - mówiła o uczestnikach pogrzebu rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego Krystyna Kurczab-Redlich, dziennikarka i reportażystka. "Kreml strasznie boi się tego, by masowe przybycie na pogrzeb nie zamieniło się w manifestację" - oceniła w Rozmowie w południe w Radiu RMF24.

Krystyna Kurczab-Redlich / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Krystyna Kurczab-Redlich podkreślała, że każdy, kto bierze udział w odbywającym się w Moskwie pogrzebie Aleksieja Nawalnego, może podlegać represjom. Może zostać nie tylko wylegitymowany, ale aresztowany - tłumaczyła.



Ci ludzie są uważani za przestępców. Stacja metra najbliższa cerkwi, w której będzie msza pogrzebowa, jest zamknięta. Trzeba dojechać do poprzednich stacji, gdzie są ludzie legitymowani. W internecie jest rozpisane, jak się zachować, czy jechać autobusami i metrem, czy lepiej wziąć taksówkę, czy iść pieszo, jak zachować się w razie zatrzymania, jak się ubrać, żeby się nie wyodrębnić z tłumu - relacjonowała rozmówczyni Piotra Salaka.

Kurczab-Redlich zwróciła uwagę, że rosyjska opozycja jest najsilniejsza w Moskwie i Petersburgu. Nie wiem, czy równie wielką estymą Nawalny może się cieszyć daleko od Moskwy - przyznała. Nie ma mnie na miejscu, ale gdybym podeszła do kogoś na ulicy i zapytała: "Czy wiesz, że zmarł Nawalny?", ten ktoś by popatrzył na mnie jak na wariatkę i powiedział: "A kto to Nawalny"? Albo powiedziałby: "No tak, bardzo dobrze, wróg narodu. Dobrze, że go zabili". Musimy zawsze w myśleniu o tym, co mówią Rosjanie włączyć element strachu. Oni boją się mówić - podkreślała dziennikarka. Sceptycznie odniosła się do sugestii, że śmierć Nawalnego może być przełomem w myśleniu zwykłych Rosjan.

Co ludzie myślą na ten temat? Tego się i tak nie dowiemy. Zobaczymy, czy będą dzisiaj równie odważni ludzie w prowincji i czy pojawią się tam jakieś drobne manifestacje, które dadzą znać, że ludzie wiedzą, że dzisiaj jest pogrzeb Nawalnego - mówiła reportażystka.