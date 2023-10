"Próba zniszczenia infrastruktury Hamasu atakiem lądowym pociągnie za sobą gigantyczne ofiary po obu stronach" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Maciej Kozłowski - były ambasador RP w Tel Awiwie, odnosząc się do konfliktu między Izraelem a Hamasem. "Wiadomo, że pod Gazą jest kilkaset kilometrów tuneli - umocnionych, przygotowanych jako bunkry do stawiania oporu. Walka w tunelach będzie długotrwała, krwawa" - ostrzegał. "Nie ma dobrego rozwiązania tej wojny" - podkreślał gość Piotra Salaka.

Izraelscy żołnierze w pobliżu granicy ze Strefą Gazy / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Piotr Salak pytał swojego gościa, czy jego zdaniem w ciągu najbliższych kilku godzin dojdzie w Strefie Gazy do ataku lądowego na pełną skalę.

Nie wiemy, co to znaczy "pełna skala". Czołgi izraelskie są już na terenie Gazy. Czy to nazwiemy "pełną skalą"? To kwestia nomenklatury. Ataki lądowe mają miejsce. Jak intensywne i długotrwałe będą? Tego nie wiemy - mówił Maciej Kozłowski, były ambasador RP w Izraelu.

