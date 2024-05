"Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów" - poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Komunikat w tej sprawie opublikował na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

