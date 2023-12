Media publiczne powinny być finansowane z budżetu państwa, ale nie tak jak dotychczas – potrzebna jest ustawa, która określi ich finansowanie na wiele lat – powiedział były przewodniczący KRRiT i b. prezes TVP Juliusz Braun, który był gościem wtorkowej Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24. Według niego nie ma sensu utrzymywać abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Projekt uchwały Sejmu

Na początku dzisiejszej rozmowy jej gospodarz Piotr Salak zapytał o projekt uchwały "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej", który posłowie KO, Lewicy i Trzeciej Drogi złożyli we wtorek rano w Sejmie. Projekt z jednej strony wzywa ministra kultury do "niezwłocznego" podjęcia "działań naprawczych" w mediach publicznych, z drugiej Sejm do podjęcia prac nad zmianami prawnymi dotyczącymi tych instytucji. Prace nad uchwałą Sejm ma podjąć jeszcze dziś.

Juliusz Braun określił treść uchwały jako "publicystykę", która ma pokazać, że "coś się dzieje". Uchwała zawiera jedynie opis sytuacji. Już w chwili wygranych wyborów dwa miesiące temu wiedzieliśmy, że trzeba podjąć działania (naprawcze - red.); że prawnie sytuacja nie jest łatwa, ale dalej jesteśmy na etapie jak w operze ‘śpieszmy się, śpieszmy’ - mówił były szef Telewizji Polskiej.

Jak dodał, ani ministra kultury, ani Sejmu nie trzeba ponaglać do działań. Zwrócił zarazem uwagę, iż z projektu uchwały nie wynika, jakie konkretnie zmiany w mediach miałyby zostać niezwłocznie podjęte przez MKiDN. Mam nadzieję, że minister kultury wie jakie. To takie ponaglenie wydaje mnie się (być) trochę publicystyką, żeby pokazać, że coś się dzieje - zaznaczył Braun.

W jego ocenie zmiany w TVP, Polskim Radiu i PAP nie będą łatwe z punktu widzenia prawnego. Kwestia likwidacji (postawienia spółek w stan likwidacji - przyp. red.) - tutaj sprawa jest nieco skomplikowana przez wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego i wydanie zabezpieczenia. Tym razem Trybunał pani Przyłębskiej się strasznie spieszył i w ciągu paru godzin podjął uchwałę, że na razie ‘nic nie róbcie’. Wielu prawników mówi, że ta uchwała w ogóle i wadliwa prawnie, więc minister kultury chyba nie będzie brał pod uwagę tej uchwały - powiedział Braun. Prawnie jest więc to trudne, ale rozumiem, że rząd ma dobrych prawników i wie, jak to zrobić - dodał.

Były prezes TVP zastrzegł, iż "generalna naprawa" mediów publicznych wymaga ustawy. Jeśli chodzi zaś o postawę prezydenta Andrzeja Dudy, to jego zdaniem głowę państwa można włączyć w rozmowy na temat m.in. kształtu przyszłej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Racjonalna rozmowa z prezydentem mogłaby wskazać, że te zmiany mogą zagwarantować panu prezydentowi udział w powoływaniu tej nowej KRRiT, co dla prezydenta - myślę - byłoby ważne, nie tylko osobiście, ale ze względu na pewne środowisko, z którym jest związany - przekonywał Braun. Poza tym przecież prezydent nie powie, że nie jest zainteresowany zbudowaniem na nowo dobrych mediów publicznych, które muszą wszystkim gwarantować uwzględnienie różnych poglądów - dodał.

Braun: Są w Europie media bliskie ideału

Dzisiejszy gość Piotra Salaka opowiedział się za odpolitycznieniem TVP, Polskiego Radia i PAP. Przypomniał, że on sam, zanim został prezesem telewizji, brał udział w konkursie na to stanowisko. Media publiczne muszą być niepartyjne i partie nie powinny mieć wpływu na wybory władz, a w każdym razie jak najbardziej ograniczony, natomiast oczywiście media publiczne w europejskim modelu mają pewien wymiar polityczny, bo mają obywatelom dostarczać informacji rzetelnych, obiektywnych, aby obywatele na przykład mogli na ich podstawie głosować - tłumaczył Braun.

Przyznał, że w Europie nie ma idealnych mediów publicznych, ale są takie, które "zbliżają się do tego modelu". Jako przykład wymienił brytyjską BBC.

Braun: Abonament? Prawie nikt go już nie płaci

Pytany o finansowanie mediów publicznych, Juliusz Braun poddał w wątpliwość sens utrzymywania abonamentu radiowo-telewizyjnego. W tej chwili prawie nikt już abonamentu nie płaci - zauważył b. prezes TVP.

Według niego w niektórych krajach sprawdza się finansowanie mediów z budżetu państwa. Trzeba finansować z budżetu państwa, ale nie, jak to było ostatnio, na podstawie corocznie uchwalanych dotacji, tylko na podstawie ustawy określającej to finansowanie na wiele lat do przodu - co najmniej pięć, żeby to było więcej niż kadencja określonego parlamentu. Tak to w kilku krajach funkcjonuje - podkreślił Braun.