67-latek padł ofiarą oszustwa na pracownika banku po tym, jak uwierzył w historię o tym, że pieniądze na jego koncie są zagrożone. Telefoniczny oszust zyskał wystarczającą wiarygodność swojej ofiary do tego, aby bezprawnie wzbogacić się o kwotę 384 tys. zł. Sprawę wyjaśniają policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

67-latek z Kostrzynia przekazał policji, że padł ofiarą oszustwa. Jak mówił, 15 grudnia zadzwoniła do niego osoba podająca się za pracownika banku, informując, że jego pieniądze są zagrożone, bo ktoś dokonuje wypłat z jego konta bankowego.

Rzekomy pracownik banku będąc cały czas na łączach, przekazał kilka kont technicznych na które mężczyzna przelewem natychmiastowym przelał łącznie 384 tysiące złotych. Pokrzywdzony posiadał jeszcze inne konta z których również przelał zgromadzone środki. Mężczyzna dopiero po jakimś czasie zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Wcześniej bank sam zablokował kolejną transakcję - przekazał podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Policja apeluje o rozsądek!

Często w takich sytuacjach oszukani ludzie działają pod wpływem presji, emocji i strachu. Jest to sposób oszukiwania nie tylko seniorów, ale także młodych ludzi.

Pamiętajmy, że oszuści umiejętnie manipulują rozmową tak, aby uzyskać jak najwięcej informacji. Dlatego w kontaktach z nieznajomymi kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania. Rozłączmy się i skontaktujmy z konsultantem swojego banku, aby zweryfikować, czy nasz rozmówca faktycznie jest tym, za kogo się podaje. Oszuści bazują na naiwności i dobrym sercu ludzi, grają na ich uczuciach.

Metody wykorzystywane przez nich często wpływają na nasze emocje, a te nie są dobrym doradcą, zwłaszcza kiedy trzeba działać szybko i zdecydowanie. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych.

Jest to kolejny przykład działania oszustów, którzy nie zaprzestają swoich działań i przy wykorzystaniu różnych metod dążą do bezprawnego wzbogacenia się naszym kosztem. To czy osiągną cel, w dużej mierze zależy od naszej świadomości.

Jeśli otrzymasz telefon od osoby podającej się za pracownika banku: