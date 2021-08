"Mamy rekomendację Rady Medycznej, by rozważyć podanie 3. dawki szczepionki przeciw Covid-19 w tych grupach, które są najbardziej narażone na ryzyko" - powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Adam Niedzielski. „Jeżeli falę zaczniemy definiować od samego dołu, czyli minimum, które było osiągnięte po trzeciej fali, to my już faktycznie mamy czwartą falę. Te najniższe poziomy zakażeń odnotowywaliśmy 3-4 tygodnie temu. Wtedy średnia 7-dniowa była poniżej 100. W tej chwili ona już jest na stałe powyżej 100, a w zasadzie zbliża się do 200. Ta czwarta fala praktycznie idzie” – przyznał minister zdrowia, zapewniając jednocześnie, że nadal jesteśmy w dosyć komfortowej sytuacji.

REKLAMA