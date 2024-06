Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Radosław Potrac, Nauczyciel Roku 2023. Co stoi za tą nagrodą? Co nasz gość uznaje za swoje największe osiągnięcie? Jaką wiedzą chciałby się podzielić z innymi nauczycielami? Odpowiedzi na te i inne pytania postara się uzyskać Bogdan Zalewski.

Radosław Potrac / Piotr Molecki / East News

W ostatnim dniu roku pedagogicznego Bogdan Zalewski zaprosił do Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 Radosława Potraca - nauczyciela historii, wychowania do życia w rodzinie i wspomagającego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

Gość naszego dziennikarza został Nauczycielem Roku 2023. Wyróżnienie jest zawsze wyrazem uznania dla pracy i osiągnięć. Co stoi za tą nagrodą? Nie chodzi o zewnętrzną ocenę. Co zdaniem samego Radosława Potraca świadczy o jego wyjątkowości na szarym szkolnym tle? Przecież, mówiąc od lat o szkole w Polsce, najczęściej zwracamy uwagę na jej bolączki, niedobory i wady, a nie sukcesy, szanse i zalety. Co sam Nauczyciel Roku 2023 uznaje za swoje największe osiągnięcie? Jaką wiedzą chciałby się podzielić - już nie ze swymi uczniami, ale z innymi nauczycielami? A może wcale nie trzeba być żadnym geniuszem szkolnej i pozaszkolnej organizacji, niepokornym przewodnikiem dzieci i młodzieży, charyzmatycznym wykładowcą? Może wystarczy samemu porządnie się przygotowywać i wymagać od podopiecznych, by serio traktowali swoje obowiązki? Może potrzeba nam przede wszystkim dobrej, zdyscyplinowanej kadry nauczycielskiej, a nie szalonych wizjonerów? Może trzeba spokojnie, stopniowo i cierpliwie budować polską szkołę, a nie wiecznie burzyć porządek w lekcyjnych salach i na korytarzach? Rewolucja czy ewolucja? Ugruntowana metoda czy szaleństwo oryginalnych pomysłów?

Odpowiedzi na te dylematy padną piątek w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.