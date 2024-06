Gościem Tomasza Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej i poseł Polski 2050. Porozmawiamy z nim o sondażowych wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także o planowanych przez resort obrony zmianach w prawie.

Paweł Zalewski / Jakub Rutka / RMF FM

Po ostatnich incydentach na polsko-białoruskiej granicy, w tym również tragicznym w skutkach ataku na polskiego żołnierza, premier Donald Tusk zobowiązał ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza do przygotowania zmian w prawie, które będą wspierać polskich żołnierzy.

Z Pawłem Zalewskim porozmawiamy zatem o tym, jak minął weekend, który zapewne był pracowity, ponieważ czasu było niewiele (wszak premier chciałby poznać propozycje już w poniedziałek), a materia bardzo wrażliwa. Jak pogodzić bezpieczeństwo polskich żołnierzy, którzy przecież strzegą naszego państwa i jednocześnie nie zaognić sytuacji na granicy? Co może się zmienić i kiedy te przepisy wejdą w życie? Te pytania (i inne!) zada swojemu rozmówcy dziennikarz RMF FM Tomasz Weryński.

Z wiceszefem MON-u porozmawiamy też o wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Na rozmowę zapraszamy o godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do aplikacji RMF ON!