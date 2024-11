"Jeżeli ktoś w Europie siłą zacznie zmieniać granice i zrobią to Ruscy, to inni będą chcieli się przyłączyć, podobni dyktatorzy jak Putin. To finalnie będzie Stany Zjednoczone i prezydenta Trumpa więcej kosztowało" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Kowal. Polityk podkreślił, że prezydent elekt nie może dopuścić do precedensu w Europie, jakim byłaby rosyjska rewizja granic.

Paweł Kowal / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM Amerykanie zdecydowali - 47. Prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Donald Trump, który w wyścigu o Biały Dom pokonał kandydatkę Partii Demokratycznej Kamalę Harris. Część komentatorów twierdzi, że wybór republikanina - powszechnie uznawanego za polityka nieprzewidywalnego - w dobie wojny za naszą wschodnią granicą nie jest najlepszym rozwiązaniem. Paweł Kowal, który był gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, przyznał, że świat jest od kilku lat niestabilny, ale Polska jest od roku dobrze przygotowana, by być partnerem zachodniego świata, "który musi się zmienić". "Lepiej jak na te czasy i na tę sytuacją być przygotowanym chyba nie można w środku Europy" - dodał. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych z Koalicji Obywatelskiej zauważył, że Polska wydaje sporo na obronność, chroni własne granice, ma bardzo dobrych sojuszników. "Najlepszych, jakich można mieć na świecie - Unię Europejską i NATO" - podkreślił. Dodał też, że nasz kraj ma "poważne atuty, żeby dyskutować z każdym rządem i każdym prezydentem w Stanach Zjednoczonych na temat tego, jak powinna wyglądać wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo". Na pytanie prowadzącego rozmowę Tomasza Terlikowskiego, czy z polskiej perspektywy lepszym wyborem nie byłaby Kamala Harris, Paweł Kowal odparł, żeby "nie fantazjować". "To, co mamy, bierzemy pod uwagę i nie fantazjujemy. Polityka to nie jest fantazjowanie, nie jest herbatka u cioci, nie jest wybrzydzanie na rzeczywistość, na którą akurat wpływu nie mamy" - zauważył. Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

