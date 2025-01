​Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy m.in. o zapowiedziach Donalda Trumpa dot. deportacji nielegalnych imigrantów.

Z naszym gościem porozmawiamy o obawach Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, których status imigracyjny jest nieuregulowany. Czy rzeczywiście słusznie obawiają się deportacji? W kogo wymierzona jest zapowiedź Donalda Trumpa mówiąca o deportacji nielegalnych imigrantów?

Zapytamy też o to, czy temat Ukrainy jest rzeczywiście potrzebny i czy więcej na tym nie tracimy niż zyskujemy. Poruszymy też kwestię wypłaty subwencji dla PiS, proponowanej reformy Sądu Najwyższego i o świadczeniu 800 plus dla ukraińskich dzieci.

