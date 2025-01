Już w tym tygodniu może się zdecydować sprawa immunitetu byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W piątek sejmowa komisja regulaminowa ma się zająć skierowanym do Sejmu wnioskiem Adama Bodnara. Jeśli Mateusz Morawiecki zgodnie z zapowiedzią zrezygnuje do tego czasu z immunitetu, Sejm nie będzie się już tą sprawą zajmował.

Mateusz Morawiecki / Tytus Żmijewski / PAP

Zajmujące zwykle kilka tygodni procedury związane z uchylaniem immunitetu w tym wypadku znacznie przyśpieszyły. Wniosek ws. Mateusza Morawieckiego trafił do Sejmu zaledwie w ubiegły czwartek. Już w poniedziałek, a więc wczoraj, marszałek skierował go do komisji regulaminowej i jednocześnie do samego zainteresowanego, wyznaczając mu trzydniowy termin na odniesienie się do sprawy.

Błyskawiczny obieg dokumentów

Jeżeli Mateusz Morawiecki zrzeknie się immunitetu w tym czasie, to będziemy mieli sprawę prostszą - mówił wczoraj Szymon Hołownia, dodając: "Wtedy będzie stwierdzenie formalne zgodności z prawem zrzeczenia się immunitetu i będzie prokuratura mogła działać".

Ponieważ przesyłka, jak twierdzi Kancelaria Sejmu, została wczoraj poprawnie doręczona, przewodniczący mającej zaopiniować wniosek komisji regulaminowej zwołał posiedzenie w tej sprawie na piątkowe popołudnie, kiedy minie termin wyznaczony Morawieckiemu przez marszałka.

Kluczowy wybór - do piątku

Jeśli były premier złoży do tego czasu proponowane mu przez marszałka oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu, komisja zajmie się tylko stwierdzeniem jego poprawności formalnej. Sprawa będzie mogła trafić do prokuratora, który będzie mógł postawić byłemu premierowi zarzuty związane z przekroczeniem uprawnień. Chodzi o wydawane przez Morawieckiego w 2020 r. polecenia związane z przygotowywaniem tzw. wyborów kopertowych.

Jeśli Morawiecki nie zrezygnuje z ochrony immunitetowej do piątku, decyzję o uchyleniu mu immunitetu zaopiniuje komisja, a następnie w głosowaniu podejmie ostatecznie cały Sejm.