"Zamrożenie cen energii zostało wydłużone o kolejne pół roku. Zobaczymy, co będzie dalej. Ostateczne decyzje jeszcze przed nami" – mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztof Paszyk. Poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznał, że trwają analizy w tej sprawie. "Od początku było jasne, że to jest bardzo kosztowna rzecz. Bez pilnego podjęcia równolegle działań odblokowujących dostęp do taniej energii, mam tu na myśli energię z OZE, będzie tę tarczę trudno w nieskończoność utrzymać" – podkreślił.